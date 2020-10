Fermeture de la route Coquihalla et chutes de neige dans le sud de la C.-B.

L'autoroute Coquihalla est fermée dans les deux directions entre Hope et Merritt. Des véhicules bloquent la route sur Larson Hill, selon DriveBC. De nombreux secteurs du sud de la Colombie-Britannique font l'objet d'avertissement de chutes de neige.

La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) de Merritt affirme que quatre ou cinq camions de transport qui n'avait pas de chaînes sur leurs roues sont responsables des problèmes qui ont entraîné la fermeture de la Coquihalla ajoutant que personne n'a été blessé.

Les automobilistes sont encouragés à emprunter d'autres routes pour se rendre à destination.

Les conditions glissantes sont dues à la neige qui est tombée pendant la nuit, couvrant les cols de montagne du sud de la Colombie-Britannique.

Les montagnes de la rive nord ont aussi reçu de la neige.

Dans la vallée du Fraser, les précipitations sont tombées sous forme de neige mouillée dans les secteurs plus élevés, notamment sur le mont Burnaby.

La météorologiste de la CBC, Johanna Wagstaffe, a déclaré que les intempéries étaient le résultat d'une crête de basse pression du Pacifique entrant en collision avec un front arctique descendant.

Les zones en dessous de 800 mètres peuvent voir des flocons humides [vendredi] matin avant que les températures ne se réchauffent un peu et que nous ayons tous de la pluie , a-t-elle déclaré.

Vancouver devrait atteindre un maximum de 7 °C vendredi.

Avertissement de chutes d'arbres

Des bulletins météorologiques spéciaux et des avertissements de chutes de neige restent en place dans le sud de l'intérieur de la Colombie-Britannique. Il s'agit de la première chute de neige de la saison dans de nombreuses régions. Cinq à 15 centimètres sont attendus dans les vallées.

À Penticton, en Colombie-Britannique, les responsables de la ville ont émis une alerte de chutes d'arbres ​​en raison de la neige précoce, avertissant les gens de ne pas s'approcher des arbres très enneigés.

Une saison normale verrait les arbres laisser tomber leurs feuilles avant une chute de neige, mais avec une majorité d'arbres [conservant] encore des feuilles, le volume et le poids de la neige sont plus importants sur les branches des arbres et augmentent le risque de rupture , indique la Ville.

L'est de l'île de Vancouver au nord de Campbell River devrait également connaître une accumulation de quelques centimètres de neige.