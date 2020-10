Insatisfait de la dernière offre patronale pour le renouvellement de la convention collective, le Syndicat du personnel de soutien de l'Université Ottawa (PSUO), affilié à la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO), demande à l'Université d’Ottawa de négocier une entente juste et équitable pour tous les membres.

Nous sommes disposés à retourner à la table [de négociations] à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et même toute la fin de semaine s’il le faut , fait valoir la présidente du PSUOSyndicat du personnel de soutien de l'Université Ottawa , Marcelle Desmornes.

Selon le syndicat, les négociations achoppent notamment sur la question du régime de soins de santé et sur l’embauche de nouveaux employés.

Nos membres sont en première ligne avec les étudiants et ils sont épuisés parce que de nombreux postes [une centaine] ne sont pas pourvus poursuit Mme Desmornes.

Marcelle Desmornes, présidente du syndicat du personnel de soutien de l’Université d’Ottawa (PSUO) et son vice-président Jonathan Degan.

Si l’université a été capable de fonctionner depuis le début de la pandémie, c’est grâce à l’ingéniosité et la passion de nos membres [et ils] méritent d’être respectés pour ce travail.

L’impact de cette situation est significatif , selon Mme Desmornes, tant pour les employés, sans salaire pendant la grève, que pour les étudiants qui, pour certains, n’ont pas accès à leur aide financière.

D’autant plus que cette grève survient à un bien mauvais moment, souligne quant à elle une employée de l'Université d'Ottawa, Annie Mercier, qui occupe le rôle de coordonnatrice des stages à l’École de service social.

Ça joue aussi sur la santé mentale, avec non seulement la pandémie, mais le fait d'être en grève, ça nous apporte un gros stress. C’est une énorme coupure dans nos revenus.

Au cours de l’été, l’Université a présenté une offre finale, jugée inacceptable par le PSUOSyndicat du personnel de soutien de l'Université d'Ottawa . Les membres l’avaient rejetée à 80%, donc le signal est clair , dit la présidente.

Entre-temps, les employés de soutien de l'Université d'Ottawa disent être dans l'attente d'une réponse de leur employeur pour retourner à la table de négociations.

J’aimerais que l’université [reconnaisse] comment les employés de soutien sont un grand morceau de la structure qui fait fonctionner cette université, qu’ils nous témoignent un peu plus de respect et qu’ils démontrent un peu plus d'humanité en ces temps de pandémie. C’est des temps difficiles pour tout le monde.

Marcelle Desmornes, présidente du Syndicat du personnel de soutien de l’Université d’Ottawa (PSUO)