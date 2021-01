Découvrez les 23 poètes en lice pour le Prix de poésie Radio-Canada 2020

Un processus d'évaluation rigoureux

Les textes sont évalués en deux étapes : dans un premier temps, un comité de sélection formé de lectrices et de lecteurs sélectionne les meilleures œuvres, et dans un deuxième temps, les œuvres retenues sont soumises à un jury composé de trois personnalités littéraires.

Cette année, la présélection a été effectuée par Sébastien Dulude, poète, performeur, critique et directeur littéraire des éditions La Mèche; Mo Bolduc, artiste et poète originaire du Nouveau-Brunswick dont le premier recueil de poésie, DEAD END – une exploration des relations amoureuses et des eaux troubles du langage –, a été publié aux Éditions Perce-Neige en 2017; Nicholas Dawson, poète d’origine chilienne, candidat au doctorat en pratique des arts, membre du comité de rédaction de la revue Mœbius et directeur littéraire de la collection Poèmes aux éditions Triptyque; et Maya Cousineau Mollen, poète autochtone qui a fait paraître en 2019 un premier recueil remarqué aux Éditions Hannenorak, Bréviaire du matricule 082, dont la préface est signée par Ariane Mnouchkine (fondatrice, directrice et metteure en scène du Théâtre du Soleil).

Le jury du prix, quant à lui, est composé cette année de la comédienne et écrivaine Sylvie Drapeau; du poète, romancier et éditeur Rodney Saint-Éloi; et du poète et collaborateur régulier à l'émission Plus on est de fous, plus on lit! Baron Marc-André Lévesque.

Les prochaines étapes

Les noms des cinq finalistes seront annoncés le 5 novembre, et celui de la gagnante ou du gagnant, le 12 novembre. La liste préliminaire des poètes de langue anglaise (CBC Poetry Prize) a également été dévoilée et peut être consultée sur le site de CBC Books  (Nouvelle fenêtre) .

La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture de deux semaines au Banff Centre des arts et de la créativité en Alberta;

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

Les finalistes remporteront : une bourse de 1000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de leur texte sur Radio-Canada.ca.

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles ou récits inédits soumis au concours.