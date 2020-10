Le chef de l’Assemblée des Premières Nations (APN) Perry Bellegarde demande le remplacement de la commissaire de la GRC Brenda Lucki. Cette dernière a récemment défendu les agents de la GRC dans leur gestion du différend en cours entre les pêcheurs de homards micmacs et les pêcheurs commerciaux non autochtones en Nouvelle-Écosse.

Perry Bellegarde explique avoir perdu confiance en Brenda Lucki alors qu'elle s'est opposée aux affirmations selon lesquelles les forces de l’ordre n'avaient pris que peu d’actions pour endiguer la violence dirigée contre le peuple micmac.

Sur Twitter, le chef de l’ APNAssemblée des Premières Nations affirme qu’après des mois de troubles civils et de multiples problèmes liés à la sécurité des membres des Premières Nations dans tout le pays, [il va] écrire au premier ministre Trudeau pour lui dire que nous avons perdu confiance en la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, Brenda Lucki .

Selon Perry Bellegarde, la sûreté et la sécurité de tous les Canadiens, y compris les membres des Premières Nations, doivent être la priorité absolue du premier ministre et du gouvernement fédéral . En ce sens, M. Bellegarde demande à Justin Trudeau le remplacement de Brenda Lucki par une personne qui se concentrera sur la sécurité publique et sur le combat contre le racisme.

Justin Trudeau dit continuer le travail avec la commissaire

Lors du point de presse COVID-19 tenu par le premier ministre aujourd’hui à Ottawa, Justin Trudeau a réagi à la demande de Perry Bellegarde.

M. Trudeau a expliqué que certains défis existaient en Nouvelle-Écosse avec ce qui s’est passé récemment, mais aussi avec ce qui s’est passé il y a plusieurs mois et la terrible tragédie de Portapique.

Aux yeux de Justin Trudeau, ces événements ont conduit la population canadienne à soulever des questions par rapport à la GRC et à son fonctionnement.

Nous allons continuer de travailler pour assurer que la GRC est en train de protéger les Canadiens et de bien les servir. C’est un travail que je fais avec la commissaire, et un travail que nous faisons tous ensemble [...]. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Une saison de pêche sous tension

La sortie de Perry Bellegarde sur les réseaux sociaux intervient après plusieurs semaines de tensions relatives au lancement d'une pêche au homard autorégulée par la Première Nation Sipekne'katik, qui se déroule toutefois en dehors de la saison commerciale autorisée par le gouvernement fédéral.

Il y a 21 ans, la Cour suprême du Canada avait statué que les Micmacs ont le droit de tirer un gagne-pain modéré de la pêche. La Cour avait ensuite jugé que le gouvernement fédéral pouvait réglementer la pêche des Micmacs, mais qu'il devait justifier toute restriction imposée.

Le 14 octobre dernier, plusieurs centaines de pêcheurs commerciaux non autochtones et leurs partisans ont fait une descente dans deux installations de pêche au homard dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Les personnes impliquées ont alors vandalisé les bâtiments où les pêcheurs micmacs entreposaient leurs prises, notamment en embarquant avec eux des caisses de homard.

L'une de ces installations, située dans le Middle West Pubnico en Nouvelle-Écosse, a ensuite été détruite quelques jours plus tard dans un incendie que la GRC a déclaré suspect.

Sur place, de nombreux pêcheurs commerciaux considèrent la saison de pêche Sipekne'katik dans la baie Sainte-Marie comme illégale et craignent que la capture de homard en dehors de la saison obligatoire ait des répercussions négatives sur les stocks de crustacés.

Plus tôt cette semaine, la Première Nation Sipekne'katik a obtenu une injonction pour protéger ses pêcheurs et ses biens, ainsi que pour empêcher toute interférence avec ses activités commerciales dans la baie Sainte-Marie.

Avec les informations de Ryan Patrick Jones