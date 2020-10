L’apéro en famille en mode COVID-19

Pendant la pandémie, la coupure vers le week-end est moins évidente à faire. On passe nos journées à la maison, les journées se suivent... et se ressemblent. En même temps, on n’a plus notre rassurante routine métro-boulot-dodo. Notre quotidien est pour le moins chamboulé… Ce soir, je vous propose de décrocher et de vous donner une bonne grosse tape dans le dos en famille!

Félicitez-vous pour cette grande capacité d’adaptation que vous avez et soulignez les bons coups de la semaine. La solidarité, la résilience, l’entraide et la flexibilité dont on a tous été témoin sur les réseaux sociaux est remarquable. Pour donner le ton à un week-end casanier, réunissez-vous en cuisine pour préparer un apéro tout simple. Voici quelques-unes de mes recettes préférées pour vous accompagner. Elles plairont autant à vous qu’à vos minis.

Et pourquoi ne pas inviter les amis à se joindre à vous… par vidéo bien entendu! Un apéro entre amis, grâce à la magie de la technologie! Utilisez des applications comme Facetime  (Nouvelle fenêtre) , Skype  (Nouvelle fenêtre) ou Zoom  (Nouvelle fenêtre) pour rejoindre les gens que vous aimez et briser la solitude. Parce que je le répète, il faut rester à la maison, mais pas s’isoler pour autant.

Prenez bien soin de vous, et bon week-end à tous!

Fiesta mexicaine

Prenez ça mollo avec un guacamole (Nouvelle fenêtre) et des chips de tortillas maison, deux incontournables de l’apéro! Multipliez la recette par le nombre de bouches autour de la table et ajustez l’ambiance avec un peu de musique latino, pour voyage en toute sécurité, sans quitter le confort de votre foyer.

Comme au resto

Avec ces « ailes » de chou-fleur buffalo (Nouvelle fenêtre) , les enfants n’auront jamais eu aussi hâte de manger du chou-fleur! N’oubliez pas de conserver la tige du chou-fleur, vous pourrez l’ajouter à un potage, ou encore la servir avec d’autres crudités et une trempette (Nouvelle fenêtre) .

Le dépanneur

Si vous avez fait le plein de conserves de pois chiches, c’est le temps de les utiliser! Servez ce houmous (Nouvelle fenêtre) maison facile et rassembleur avec des croustilles de pita (Nouvelle fenêtre) et les crudités que vous avez au frigo. Tout le monde va se régaler!

Versez-vous un verre de votre drink favori (et une version sans alcool pour les petits) pour marquer l’arrivée du week-end. Et si vous avez cuisiné toute la semaine et que vous avez envie d’une pause, pensez à encourager les petits restos de votre quartier qui livrent à la maison avec des solutions sans contact ou qui offrent des options à emporter  (Nouvelle fenêtre) . Une belle façon de soutenir l’économie locale en se régalant.

Quelque soit la formule choisie, partagez-nous vos moments en photo sur les réseaux sociaux en utilisant le #savourermag si ça vous dit!

Et surtout, profitez de ce repos bien mérité.

Santé!

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés