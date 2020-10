COVID-19 : Doug Ford ne veut pas que l'Ontario devienne comme l'Alberta

M. Ford s'est fait interroger en point de presse vendredi sur la fermeture des salles à manger des restaurants, notamment, dans les zones chaudes, y compris Toronto et Ottawa, et sur la possibilité qu'il prolonge de 28 jours supplémentaires ce reconfinement partiel.

Le premier ministre a répondu qu'il suivait les conseils de professionnels de la santé, tout en tenant compte de l'impact de ces restrictions sur le gagne-pain des Ontariens et leur santé mentale.

Il n'y aura même plus d'économie, si le virus continue de se propager , a-t-il ajouté.

Regardez ce qui se passe en Alberta. J'ai beaucoup de respect pour Jason Kenney, il est l'un de mes plus proches alliés et un grand leader et premier ministre. Mais le nombre de cas explose en Alberta.

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario