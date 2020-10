Le bilan des décès de la COVID-19 s’alourdit à Ottawa et en Outaouais

Santé publique Ottawa (SPO) rapporte vendredi cinq nouveaux décès pour un total de 314 depuis le début de la pandémie. Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais rapporte deux décès supplémentaires, pour un total de 37 depuis le printemps.

Les 2 victimes en Outaouais vivaient à la résidence Chartwell Cité-Jardin, à Gatineau. Cet établissement est aux prises avec une éclosion depuis plus de deux semaines et compte à l’heure actuelle 32 cas actifs et trois décès.

Par ailleurs, le Centre de santé et de services sociaux de l'Outaouais enregistre 25 nouvelles infections à la COVID-19 sur son territoire.

Quant à l'éclosion au centre de détention de Gatineau, elle est stable. Rappelons que six détenus et deux employés de l'établissement carcéral ont reçu un résultat positif au test de dépistage de la Covid-19.

Les plus récentes données de cas confirmés par 100 000 habitants fournies par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) indiquent 65,8 cas pour la région de l’Outaouais. Ce taux est publié de manière hebdomadaire par Santé publique Ottawa où il est de 29,8 cas pour la semaine du 18 octobre.

D'ailleurs, Santé publique Ottawa rapporte vendredi 88 nouveaux cas de Covid-19, dont une quinzaine de travailleurs de la santé et premiers répondants. Il y a 676 cas actifs et 75 éclosions en cours à Ottawa.

Vaccination contre la grippe

Vendredi, le CISSS de l’Outaouais a annoncé qu’une nouvelle clinique de vaccination sera ajoutée sous peu avec des plages de rendez-vous supplémentaires. À l’heure actuelle, il faut patienter jusqu’en février pour obtenir une place.

À Ottawa comme ailleurs en Ontario, il faut aussi attendre. L'Ontario a réservé 5,1 millions de doses du vaccin contre la grippe cette année. C'est 700 000 doses de plus que l'an dernier, mais assez pour vacciner seulement 35 % de la population.