Un autre CHSLD d’Alma frappé par la COVID-19

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) ne considère toutefois pas cette situation comme une éclosion. Pour ce faire, il faut qu’un lien soit établi entre au moins deux cas de coronavirus. Or, aucune corrélation n’a été trouvée pour l’instant.

Jusqu’à maintenant, la deuxième vague de la pandémie a particulièrement touché le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Isidore-Gauthier dans le secteur de Saint-Coeur-de-Marie et l’hôpital d’Alma, deux établissements où des patients et des membres du personnel ont été infectés. La Villa au coeur des saisons, une résidence pour aînés dans l’arrondissement de Jonquière, est aussi un lieu d’éclosion important.

Lors de la première vague au printemps, c’est le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline dans le secteur nord de l'arrondissement de Chicoutimi qui a été frappé le plus durement.

D'après les informations de Catherine Gignac