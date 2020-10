Le créateur d’Emily in Paris défend sa série, critiquée pour ses clichés

Darren Star, qui est derrière la série à succès Emily à Paris, diffusée sur Netflix, a défendu dans plusieurs entrevues sa création, cibles de critiques acerbes selon lesquelles sa vision de la capitale française était idéalisée et clichée.

Le scénariste et producteur délégué américain a déclaré qu'il n'était pas désolé de regarder Paris à travers une lentille glamour . L’émission suit une jeune femme américaine, interprétée par Lily Collins, qui se rend dans la Ville lumière pour travailler.

En entrevue avec The Hollywood Reporter, Darren Star, qui a également créé Sex and the City, a déclaré qu'il voulait que cette nouvelle série soit une lettre d'amour à Paris vue à travers les yeux du personnage principal, joué par Collins.

La première chose qu'elle voit, ce sont les clichés, parce qu’elle voit la ville de son point de vue, a-t-il expliqué. Je voulais faire une émission qui célébrait cette vision de Paris.

Plus tôt ce mois-ci, Star a révélé qu'il s'était inspiré de ses propres visites de la ville. Je voulais présenter Paris d'une manière vraiment merveilleuse, qui encouragerait les gens à tomber amoureux de la ville comme je l'ai fait , a-t-il affirmé au New York Times.

On a reproché au créateur, notamment en France, de promouvoir des images stéréotypées de la ville et de sa population. Aucun cliché n'est épargné, pas même le plus désespéré , peut-on lire dans la critique du magazine Première, parue lors de la mise en ligne de l'émission sur Netflix, au début du mois.

Dans le journal français 20 minutes, on peut également lire : Citez un cliché sur la France et les Français [et] vous le trouverez dans Emily à Paris .

Une deuxième série de l'émission n'a pas encore été commandée, mais le créateur a révélé qu'il avait déjà des idées pour la suite. Elle agira davantage comme une réelle résidente de la ville [dans la deuxième saison], a-t-il déclaré au magazine Oprah. Elle aura les pieds sur terre un peu plus.