Un nouveau cas de COVID-19 confirmé au Manoir Lady Maria

Avec cette nouvelle infection, 41 résidents du Manoir Lady Maria ont été déclarés positifs à la COVID-19.

La résidence n'avait rapporté aucun nouveau cas de COVID-19 depuis le 12 octobre.

Par ailleurs, c'est à nouveau la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure qui enregistre le plus de nouveaux cas du virus, avec sept cas. La MRCMunicipalité régionale de comté compte maintenant 84 cas actifs de la maladie, sur les 221 cas actifs dans la région.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 344 cas (+2)

Bonaventure : 218 cas (+7)

Rocher-Percé : 118 cas (+3)

Côte-de-Gaspé : 68 cas (+2)

Haute-Gaspésie : 12 cas

Îles-de-la-Madeleine : 26 cas

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie indique que 542 personnes sont maintenant considérées guéries de la COVID-19, soit 14 de plus que jeudi. De plus, 11 personnes sont présentement hospitalisées en raison du virus, soit une de moins que la veille.

Depuis le début de la pandémie, 23 personnes sont mortes de la COVID-19 dans la région.

Au Québec, la santé publique fait état de 905 nouveaux cas de COVID-19 et d'une stabilisation des hospitalisations.