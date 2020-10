Québec créera 3500 places subventionnées de plus en garderie

Pour y parvenir, Québec compte procéder par un premier appel de projets pour la conversion de 1750 places en 2020-2021. Les propriétaires de garderie qui détiennent un permis depuis plus de cinq ans pourront déposer leur projet jusqu’au 15 janvier.

Un deuxième appel de projets pour la conversion des 1750 places restantes suivra en 2021-2022.

Il s’agit selon le ministre Lacombe d’une annonce importante non seulement pour le nombre de places subventionnées qui seront ajoutées au réseau québécois de garderies, mais aussi en matière d’équité, a-t-il souligné.

Les nouvelles places subventionnées cibleront 19 régions du Québec ciblées en fonction de leurs besoins, notamment des régions où le nombre de places subventionnées se situe sous la moyenne nationale qui s’établit à 76 %, a précisé Mathieu Lacombe.

Je me suis assuré que les territoires les plus défavorisés de Montréal dont on a parlé dans les dernières semaines, je pense à Saint-Laurent, Saint-Michel, Montréal-Nord par exemple, se retrouvent dans l’appel de projets qui est lancé aujourd’hui.

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille du Québec