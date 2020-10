Des jaquettes pour dénoncer le ratio patients-soignant

Selon la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec ( FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec ), le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est celui qui présente le pire rapport patients-soignant de toute la région avec 57 bénéficiaires pour une seule infirmière.

Pour illustrer la situation, des syndiqués ont accroché une cinquantaine de pyjamas et de blouses d’hôpital sur des mannequins et sur une corde à linge devant l’établissement. Une infirmière au centre permet de montrer ce ratio jugé trop faible et non sécuritaire par le Syndicat des professionnels en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les infirmières demandent au gouvernement d’y voir et de diminuer leur charge de travail.

Pour nous ce n’est pas une question de budget, mais de respect pour nos aînés pour les ratios professionnels patients en CHSLD, et aussi de reconnaissance et de diminution de surcharge de travail pour les professionnels en soins. Du même coup, on irait faire de l’attraction et de la rétention au niveau des CHSLD ce qui est quand même très difficile depuis plusieurs années déjà , indique la présidente du Syndicat des professionnels en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Bouchard.

Les infirmières affirment que c'est au CHSLD de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix que le ratio infirmière/patients est le pire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

Le CLSCCentre local de services communautaires et Centre d’hébergement de Normandin, le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Félicien, le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée des Pensées à Jonquière et le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Victor-Tremblay à Chicoutimi se retrouvent également au sommet du palmarès régional dévoilé par le syndicat.