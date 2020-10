Des profits de 180 000 $ pour le Concours international de labour à Nipissing Ouest

Le Concours international de labour et la foire agricole tenus à Verner l'an dernier ont généré des profits nets de près de 180 000 dollars.

Le conseil d'administration de l'événement en a fait l'annonce et s'est engagé à déterminer comment les fonds seront réinvestis dans la communauté.

Le groupe promet aussi d'organiser une grande célébration, lorsque ce sera possible, pour remercier les bénévoles qui ont contribué au succès de l'événement.

Selon les organisateurs, le Concours international de labour et la foire agricole ont permis de générer des retombées économiques de plus de 4 millions et demi de dollars.

Plus de 80 000 personnes ont visité la foire agricole à Nipissing Ouest en septembre l'an dernier.

Le Concours international de labour 2020, qui devait avoir lieu cet automne dans la Municipalité de Kawartha Lakes, a été reporté à l’an prochain en raison de la COVID-19.