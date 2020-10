Les hospitalisations pour la COVID-19 se stabilisent au Québec

Les plus récentes données sur le coronavirus, vendredi, font état de 905 nouveaux cas dans la province. De plus, la stabilisation des hospitalisations, amorcée la semaine dernière, se poursuit, d'après des données de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Ainsi, le nombre d'hospitalisations a diminué de 13 par rapport à la veille, avec un cumul de 540. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 2, et s'élève maintenant à 99.

À l'heure actuelle, Québec compte un total de 98 226 personnes infectées par la COVID-19.

En ce qui a trait aux décès, 4 sont survenus dans les 24 dernières heures. À ceux-ci s'ajoutent 6 décès, survenus entre le 16 et le 21 octobre et 2 décès dont on ignore la date, pour un total de 6106 décès.

Sur Twitter, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, a publié le message suivant : à l’approche du week-end, j’invite tous les Québécois à demeurer prudents, malgré la stabilisation des cas. On doit continuer de limiter notre nombre de contacts et réduire le nombre de cas .

