Calgary réclame l'application de traçage de la COVID-19 fédérale

Presque trois mois après l'annonce par la province du déploiement en Alberta de l'application fédérale Alerte Covid, aucune entente n'a encore été signée. Le maire de Calgary Naheed Nenshi s'impatiente et conseille tout de même aux gens de télécharger l'application fédérale sans attendre.

Naheed Nenshi dit ne pas savoir les raisons qui retardent la signature de l'accord. L'Alberta et la Colombie-Britannique sont les deux seules provinces qui n'ont pas approuvé l'application.

J’espère qu'un accord sera bientôt signé pour permettre à l'application fédérale de fonctionner ici , confie-t-il.

Selon le maire, il est clair que l'application de la province AB Trace Together n'a pas fonctionné aussi bien qu'elle le devrait.

À chaque fois que je demande, on me répond que [la signature est imminente], mais en attendant les cas augmentent et les gens continuent de tomber malades , dit-il.

Tout le monde devrait télécharger cette application Naheed Nenshi, maire de Calgary

Tom Sampson, le chef de l'Agence de gestion des urgences de Calgary, encourage également les gens à télécharger l'application fédérale.

Puisque l'Alberta a dit que c’était imminent, il est logique que les gens la téléchargent sur leur téléphone intelligent dès maintenant afin que l’application soit prête à l'emploi , explique-t-il.

Téléchargez-le et entrez vos données Tom Sampson, chef de l'Agence de gestion des urgences de Calgary

De plus, je crois comprendre que cette application est plus sécuritaire que celle de la province , ajoute-t-il.

Il reste toutefois des défis techniques à relever selon la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dr Deena Hinshaw, à savoir comment faire la transition entre les deux applications.

Pendant que nous travaillons sur ces détails techniques avec le gouvernement fédéral, il est important de rappeler que nous avons déjà une application qui peut aider à informer les gens grâce à des messages confidentiels , rappelle-t-elle.

L'application AB Trace Together est toujours disponible et des correctifs y ont même été apportés.