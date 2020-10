Des Saskatchewanais veulent mettre la question environnementale au cœur des élections

L'économiste saskatchewanais Brett Dolter et la coprésidente de l’organisme Regina EnviroCollective, Maureen Huot, dénoncent une timidité du Parti saskatchewanais et du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan en ce qui concerne l’enjeu de l’environnement dans la présente campagne électorale.

Depuis le début de la campagne électorale en Saskatchewan, la coprésidente de l’organisme Regina EnviroCollective, Maureen Huot, distribue des pancartes sur lesquelles il est écrit « je vote pour agir pour le climat ». Cette dernière se dit frustrée par le manque de volonté politique en ce qui concerne les changements climatiques.

L’atmosphère ne respecte pas les frontières, nous sommes tous dans le même bateau. Je trouve triste qu’il semble y avoir une peur d’aborder ce sujet en raison de la perte potentielle de votes , témoigne-t-elle.

Les pancartes distribuées par Maureen Huot ne sont pas selon elle une initiative partisane, elles sont une invitation pour les politiciens à parler sérieusement de l’avenir , dit-elle.

Ce sont des discussions difficiles, mais nous pensons que si vous venez à ma porte pour me dire pourquoi je devrais voter pour vous, vous devez comprendre l’urgence réelle des changements climatiques , affirme Maureen Huot.

Le sentiment est partagé par l’économiste spécialisé dans la recherche sur les politiques énergétiques et climatiques Brett Dolter qui se dit surpris de l’absence de l’enjeu des changements climatiques lors de l’affrontement entre le Nouveau Parti démocratique et le Parti saskatchewanais au débat des chefs.

L’urgence de la question ne fait qu’augmenter chaque année et il est regrettable qu’elle ne soit pas mentionnée , dit-il.

Il est également en accord avec Maureen Huot que le manque de progrès sur les politiques environnementales est dû à la politisation de la question.

Il semble que nous avons pris un enjeu qui touche toute l’humanité pour en faire une question partisane , regrette Brett Dolter.

L’environnement et les plateformes politiques

L’économiste Brett Dolter remarque que le Parti saskatchewanais et le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan abordent chacun l’enjeu de l’environnement dans leurs plateformes électorales respectives.

Le gouvernement sortant a ainsi un plan de réduction d’émissions intitulé Prairie Resilience et la formation politique mentionne aussi les petits réacteurs modulaires pour l’énergie nucléaire. Également, le Parti saskatchewanais veut augmenter la production de pétrole dans la province de 25 % d’ici 2030 en plus de doubler l’exploitation forestière.

L’économiste spécialisé dans la recherche sur les politiques énergétiques et climatiques, Brett Dolter, affirme que l'absence d'un plan pour réduire les émissions dans le secteur du transport est inquiétante. Photo : Radio-Canada

Du côté du NPDNouveau Parti démocratique , Brett Dolter soutient que le parti dit vouloir faire des investissements ambitieux dans l’efficacité énergétique, mais sans expliquer comment. De plus les néo-démocrates mettent l’accent sur la production d’énergie géothermique et la conservation des zones humides et des prairies de la province.

Le NPDNouveau Parti démocratique promet aussi que 50 % de la production d’électricité de la Saskatchewan sera renouvelable et non émettrice de gaz à effet de serre d’ici 2030, avec l’objectif d’atteindre une production totale d’électricité sans émission avant 2050.

L’économiste Brett Dolter soutient que ces objectifs énergétiques sont louables, mais que l’absence d’un plan pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre en lien avec le transport est préoccupante.

Il y a deux secteurs dans lesquels nous pouvons réduire les émissions sans avoir un problème de compétitivité, le secteur de la production de l’électricité et le secteur des transports , affirme-t-il.

Brett Dolter souligne que les émissions peuvent être réduites par une réglementation de l’industrie ou par la taxe sur le carbone. Le Parti saskatchewanais s’est opposé à cette dernière imposée par le gouvernement fédéral et le NPD soutient que la taxe sur le carbone du fédéral ne fonctionne pas pour la province.

L’économiste ajoute qu’il est préoccupant que les deux formations politiques n’aient pas indiqué ce qu’elles feront pour réduire les émissions si la contestation de la taxe carbone fonctionne et que la taxe du fédéral n’est pas imposée.