Ottawa verse 214 M$ pour des vaccins-candidats fabriqués au Canada

EN DIRECT – Ottawa investit 214 millions de dollars dans le développement et la fabrication de candidats vaccins contre la COVID-19 au Canada, a annoncé vendredi Justin Trudeau.

Il s’agit de procurer des vaccins potentiels aux Canadiens et de soutenir de bons emplois dans la recherche , a fait valoir le premier ministre en conférence de presse.

La firme Medicago obtiendra la plus grosse part du gâteau, avec une somme de 173 M$ destinée à faire progresser son candidat-vaccin et pour mettre sur pied une installation de production à Québec.

Notre gouvernement a également conclu un accord avec l’entreprise pour obtenir jusqu'à 76 millions de doses de son vaccin , a souligné M. Trudeau.

Une somme de 18,2 millions de dollars sera aussi investie dans le candidat-vaccin de l’entreprise Precision NanoSystems, établie à Vancouver.

Ottawa investira également plus de 23 millions de dollars dans d’autres candidats vaccins partout au pays, a indiqué le premier ministre.

Justin Trudeau a aussi fait savoir qu’Ottawa vient de recevoir des centaines de milliers de tests de dépistage rapides de l’entreprise Abbott Panbio.

Nous les distribuons à l’échelle du pays au moment où on se parle , a-t-il dit.

Deux camions transportant un second test de dépistage rapide conçu par Abbott – ID NOW – viennent également d’arriver en Ontario, et d’autres suivront sous peu, a-t-il aussi annoncé.

Plus de détails à venir