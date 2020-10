COVID-19 : 826 nouvelles infections répertoriées en Ontario

292 des nouvelles infections ont été identifiées à Toronto.

Les autres régions les plus touchées sont celles de Peel (186), Ottawa (87) et York (72).

Ces nouveaux cas portent le total de personnes infectées à 68 353 en Ontario depuis le début de la pandémie.

Consulter sous forme de texte Le graphique présente l'évolution quotidienne des nouveaux cas en Ontario. Une première courbe ascendante a diminué durant l'été. Une hausse progressive des cas s'observe depuis septembre et le nombre de nouveaux cas du jour est indiqué : 826 cas

L'Ontario déplore 3080 décès depuis le début de la pandémie.

733 personnes de plus sont guéries selon les chiffres de la Santé publique.

Consulter sous forme de texte Le graphique présente deux courbes qui montrent l'évolution du nombre de tests depuis avril. Pour le 23 octobre, le nombre de tests en attente de résultat s'établit à 35 436 et le nombre de tests effectués est de 40 019.

40 019 tests de dépistage ont été effectués au cours des 24 dernières heures.

L'arriéré des tests de dépistage de la province a cependant remonté à 35 436.

La Santé publique rapporte une légère hausse des hospitalisations : 6 personnes de plus ont été admises à l’hôpital et 2 personnes de plus se retrouvent aux soins intensifs.

La Santé publique fait état d’une nouvelle éclosion de COVID-19 à l'hôpital Sunnybrook, ce qui porte le nombre d’hôpitaux aux prises avec le virus à sept dans la région de Toronto.

Consulter sous forme de texte Le graphique montre la situation dans les écoles : il y a 72 nouveaux cas actifs pour un total de 1698 cas, 514 des 4828 écoles de la province sont touchées et 5 écoles sont fermées.

Dans les écoles, la Santé publique fait état de 72 nouvelles infections, dont au moins 39 chez les élèves et au moins 6 de membres du personnel, 27 infections n'ont pas encore été identifiées. Cinq écoles sont fermées en Ontario.