Un aigle qu'il croyait mort surprend un conducteur en Colombie-Britannique

Mark Rice a repéré l’aigle adulte blessé sur le bord de la route. Il a d'abord cru qu'il s'agissait d'une mouffette.

Je l'ai ramassé et il était tout mou et ne semblait pas respirer , explique-t-il.

Pensant qu'il avait été heurté par une voiture, Mark Rice a mis l'oiseau sur le siège arrière de sa camionnette pour l'emmener à des agents de conservation.

L'agent de conservation a transporté le pygargue à tête blanche chez un vétérinaire. Photo : Offerte par la GRC

L'aigle se réveille

Il conduisait et il a jeté un coup d'œil en arrière et soudainement l'aigle était assis et le regardait , raconte le sergent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de 100 Mile House, Svend Nielsen.

L’homme a paniqué et s'est rendu directement au poste de la GRCGendarmerie royale du Canada .

Le sergent Nielsen croit que l'aigle a subi une sorte de commotion cérébrale et qu'il était complètement assommé avant qu'il ne retrouve ses esprits dans le véhicule.

Le pygargue à tête blanche sera transporté vers un centre de sauvetage du Grand Vancouver. Photo : Offerte par la GRC

L'agent de conservation Joel Kline a placé l’aigle dans une cage et l’a emmené chez un vétérinaire pour qu’il soit examiné avant d’être transporté vers un centre de sauvetage du Grand Vancouver.

La cage était rouge vif et l'aigle n'avait pas l'air heureux, reconnaît le sergent Svend Nielsen. La bonne nouvelle pour l'aigle c'est qu'il continue à vivre, heureusement.

Mark Rice espère qu'il sera relâché une fois qu'il sera soigné.

En vertu de la Loi sur la faune provinciale, il est illégal de posséder un pygargue à tête blanche en Colombie-Britannique.

Avec les informations de CBC