Manifestation des employés de soutien scolaire de l'Outaouais

Les représentantes et représentants du Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais (SSSO-CSQ) manifestent devant les bureaux du député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de la Justice, Mathieu Lévesque, à Gatineau vendredi.

Le syndicat affilié à la Centrale des syndicats du Québec dénonce les conditions de travail des employés.

Depuis le début de la crise, le soutien scolaire répond présent dans tous les établissements. Nous sommes à bout de souffle. Il est impératif pour le gouvernement de valoriser nos divers corps d’emploi et de combattre la précarité de nos membres en pleine pandémie. L’amélioration de nos conditions de travail doit être préconisée , soutient Simon Dostie-Cormier, président du SSSO Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais dans un communiqué.

Simon Dostie-Cormier est président du SSSO-CSQ. Photo : Radio-Canada / Lorian Bélanger

En entrevue à l’émission les matins d’ici, M. Dostie-Cormier a dit vouloir envoyer un message clair au député Lévesque ainsi qu’au gouvernement du Québec.

On doit combattre la précarité du soutien scolaire en Outaouais, localement, quand on parle de statut d’employés de soutien scolaire précaire, on a à peu près 70% de nos membres qui entrent dans cette catégorie-là , explique M. Dostie-Cormier.

Selon lui, la précarité est en lien avec la nature des horaires atypiques, qui changent souvent et qui obligent le personnel à se trouver un autre emploi pour arrondir les fins de mois.