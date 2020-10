Des résidents de l’Angle nord-ouest sont isolés de leur propre pays

Connue simplement sous le nom de l'Angle par les 120 personnes qui y vivent, cette petite parcelle de terre entre le Manitoba et l'Ontario fait techniquement partie du Minnesota. Elle est entourée sur trois côtés par le Canada et par une étendue d'eau au sud. Son seul lien terrestre est sa frontière ouest avec le Manitoba.

L'Angle du nord-ouest (Northwest Angle) de l'État du Minnesota, un territoire de 300 km2 (un peu plus petit que Winnipeg) est une anomalie géographique, créée par des erreurs d'arpentage qui remontent à plus de 200 ans.

Aujourd'hui, les restrictions frontalières liées à la pandémie font en sorte que les visiteurs américains ne peuvent pas emprunter la route du sud-est du Manitoba pour se rendre dans cette partie isolée de leur propre pays.

L’Angle nord-ouest du Minnesota, un tout petit territoire américain, situé à l’intersection de l’Ontario, du Manitoba et du Minnesota. Photo : Google Maps

Cette interdiction est dévastatrice pour les propriétaires de pourvoiries de la région, car plus de 90 % de leur clientèle ne peut s'y rendre.

Nous n’avons eu que sept groupes cet été , indique le propriétaire de la pourvoirie Jake’s Northwest Angle, Paul Colson.

À l’aube de la saison de pêche hivernale, des résidents implorent les autorités canadiennes d'exempter un tronçon de route de 80 kilomètres au Manitoba des restrictions de voyage, pour permettre aux touristes du Minnesota d'entrer sur le territoire.

La pourvoirie Jake's of Northwest Angle accueille les touristes toute l'année dans cet endroit réputé pour la pêche. Photo : Radio-Canada / Lizaville Sale

Des idées ont même été proposées par les résidents pour s’assurer que quiconque qui entre au Canada ne fasse aucun arrêt en route vers la destination américaine, ajoute Paul Colson.

Nous avons lancé l'idée de véhicules d'escorte, d'amendes ridicules, de caméras, ainsi de suite, énumère-t-il. Nous sommes prêts à tout pour pouvoir accueillir les nôtres dans notre coin de pays.

Nous ne demandons pas l'ouverture de la frontière, d'accord? Nous demandons que des Américains puissent voyager de l’Amérique vers l'Amérique. Paul Colson, propriétaire de la pourvoirie Jake’s Northwest Angle

Hormis les voyageurs essentiels, les seules personnes autorisées à entrer par la route sont les 120 habitants de l'Angle nord-ouest. Paul Colson mentionne que certains visiteurs ont traversé le lac des Bois en bateau, mais ce mode de transport n'est pas pratique.

Paul et Karen Colson possèdent le châlet de pêche Jake's of Northwest Angle, dans lequel ils accueillent les touristes toute l'année. Photo : Radio-Canada

Paul Colson raconte qu’au courant de l’été, certains véhicules avec des plaques d'immatriculation canadiennes sont entrés dans l'Angle nord-ouest pour se rendre par bateau dans une Première Nation voisine, où une installation de traitement des eaux est en construction.

Les travailleurs ont été autorisés à entrer aux États-Unis parce que leur travail est essentiel, dit Paul Colson, mais les voyages essentiels pour nous, ce sont nos touristes , ajoute-t-il. C'est comme ça que nous gagnons notre vie ici.

Le représentant du Minnesota au Congrès, le démocrate Collin Peterson, fait pression pour que le Canada change d'avis. Il souhaite que les Américains puissent traverser la frontière uniquement pour se rendre à l'Angle nord-ouest, mais le Canada hésite à accéder à cette requête.

J'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai essayé de voir s'ils nous permettraient d'avoir une voiture de tête pour emmener un groupe, pour assurer que personne ne s'arrête, que personne ne sorte de sa voiture , explique Collin Peterson.

J'ai également suggéré que nous installions un traceur GPS sur les voitures lorsqu'elles quittent le poste frontalier , ajoute-t-il. Encore là, l’idée n’a pas été retenue, dit-il.

Ils ne veulent tout simplement pas d'Américains au Canada. Collin Peterson, représentant du Minnesota au Congrès

Pour sortir du territoire, les résidents doivent informer les autorités canadiennes qu'ils sont sur le point de franchir la frontière. Ensuite, il faut parcourir environ 96 km pour traverser le Canada jusqu'à la frontière américaine pour ensuite rejoindre le Minnesota et la ville la plus proche. Photo : Tony Webster/Wikimedia Commons

La fermeture de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis est entrée en vigueur en mars et a été prolongée à plusieurs reprises.

Et le gouvernement canadien n'envisage aucune exemption à la frontière du Minnesota pour atteindre l'Angle nord-ouest.

La décision de la mise en oeuvre de restrictions importantes à nos frontières a été difficile, mais nous savons qu'elles sont nécessaires pour assurer la sécurité de nos communautés tout au long de la pandémie , indique Mary-Liz Power, porte-parole du ministre de la Sécurité nationale, Bill Blair.

La situation est de plus en plus désastreuse pour la douzaine de pourvoiries de la région, affirme le directeur général du bureau du tourisme de Lake of the Woods au Minnesota, Joe Henry.

De son côté, le propriétaire du Young's Bay Resort, Richard McKeever, se dit reconnaissant puisque la majorité de ses réservations ont été repoussées à l'année prochaine.

Mais il avoue se sentir bien isolé ces jours-ci. On s’ennuie de nos clients, dit-il. On les voit année après année, après année. Ce sont des amis. Avec personne autour, c'est juste étrange, c'est comme une ville fantôme.

Avec les informations d’Ian Froese