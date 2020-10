Un seul navire pour assurer la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine

En raison d'un bris, la Société des traversiers du Québec (STQ) indique qu'un seul traversier assurera le transport entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine jusqu'à nouvel ordre.

Les départs ont donc lieu aux 40 minutes à partir de chaque rive.

Le navire touché par le bris mécanique est le Jos Deschênes II.

La STQSociété des traversiers du Québec ne peut fournir plus de détails pour l’instant et indique qu'elle tente actuellement d'identifier la cause du bris.

La Société des traversiers assure que le retour à la normale sera communiqué dès que possible, mais qu'elle n'est pas en mesure pour l'instant d'estimer à quel moment les traversées pourraient reprendre selon l'horaire habituel.