La deuxième vague frappe de plein fouet les travailleurs de la santé en Gaspésie

Des éclosions ont fait rage aux centres hospitaliers de Maria et de Gaspé, au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle et de Maria ainsi qu’à la résidence privée pour aînés Manoir Lady Maria de la même municipalité.

Le directeur régional de la santé publique pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, le Dr. Yv Bonnier-Viger constate que si le virus se propage, c'est qu'il a eu des manques quelque part .

La semaine dernière, des employés de l’hôpital de Maria ont témoigné dans les médias sous le couvert de l’anonymat de manquement dans l’application des mesures sanitaires pour contrer la propagation du virus au sein de l’établissement de santé.

Ce qui a suscité un branle-bas de combat au sein de l’équipe de direction du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie.

Deux rencontres ont été organisées vendredi avec les employés, les gestionnaires et les syndicats de l’établissement.

Ce qui n’a pas empêché aux équipes de fin de semaine d'être confrontées, une fois de plus, à des problèmes organisationnels avec un patient en détresse respiratoire.

La chambre à pression négative n’était pas disponible. Dans l’urgence, les équipes de soins ont dû déplacer le patient.

Il y a plusieurs facteurs humains là-dedans, ce que moi je comprends, c'est que la chambre à pression négative qui aurait dû être disponible ne l'était pas nécessairement à ce moment-là, ils ont dû se déplacer. On était dans une urgence et il fallait intuber quelqu'un qui était en détresse respiratoire extrême. Je pense que les gens ont fait rapidement selon le mieux qu'ils pouvaient faire. Dr. Yv Bonnier-Viger, directeur régional de la santé publique pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine

Résultat : près d’une dizaine de patients ont dû être placés en isolement et testés.

On s’est aperçu qu’il a un facteur de risque qui risquait d’avoir contaminé quelques patients dans la trajectoire , explique Dr. Yv Bonnier-Viger.

Quatre travailleurs infectés ont été par la suite ajoutés au bilan de l’hôpital de Maria. La santé publique ne peut confirmer pour des raisons de confidentialité si ces nouveaux cas sont liés à cet incident.

Hôpitaux vétustes

La direction du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux admet que les hôpitaux de la région sont vétustes et que les espaces de soins ne sont pas adaptés à la pandémie.

Des travaux ont été réalisés pour améliorer la ventilation dans les établissements, mais les taux de ventilation ne sont pas optimisés pour une pandémie selon la santé publique.

Le ministère de la Santé reconnaît que l'urgence de l'hôpital de Maria a des problèmes de circulation croisée, de confidentialité, de visibilités des patients et d’ergonomie. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Dans la foulée des dénonciations des employés, la ministre responsable de la région, Marie-Eve Proulx, a annoncé en début de semaine par voie de communiqué un projet de réaménagement et de modernisation de l'urgence de l'Hôpital de Maria.

Le ministère de la Santé reconnaît que l'urgence actuelle a des problèmes de circulation croisée, de confidentialité, de visibilités des patients ainsi que d’ergonomie.

Les travaux ne débuteront toutefois pas demain matin. Le CISSS de la Gaspésie a pour l'instant l'autorisation de lancer les appels d’offres pour la réalisation des plans et devis.

En attendant, certains aménagements seront rapidement réalisés pour faciliter le travail des équipes durant la pandémie.

Les mesures sanitaires sont aussi rehaussées.

Un rapport de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail déposé le 16 octobre recommande que tout le personnel de l’hôpital porte de l’équipement de protection oculaire lors d’interventions auprès des patients ou d’interactions entre travailleurs.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux confirme avoir réajusté le tir à cet effet tout en spécifiant que l’organisation dispose suffisamment de matériel.

Culture de l’omerta

Le député de Bonaventure Sylvain Roy n’hésite pas à dénoncer sur toutes les tribunes ce qu’il qualifie de problème de gouvernance au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie.

On a des allégations de toutes sortes, il y a des gens qui se sentent intimidés dans leur travail, des cadres qui ont été foutus à la porte , dit-il.

Selon lui, le manque de ressources dans la Baie-des-Chaleurs accompagné d’une direction qui assez dure avec les employés crée une tempête parfaite dans un contexte de pandémie .

Les services à Maria, c’est une médecine attachée avec de la broche qui est sur le bord de la rupture des services parce que la covid est entrée à l’hôpital Sylvain Roy, député de Bonaventure

La présidente-directrice générale du CISSS, Chantal Duguay, dit ne pas être gênée du climat de son organisation.

La culture de l’omerta, ce n’est pas notre culture, on a une culture de cohérence organisationnelle , mentionne-t-elle lorsque questionnée en marge du conseil d’administration du CISSS, cette semaine.

Elle reconnaît que la communication est l’enjeu principal de toute la pandémie , tout en précisant qu’elle est à la recherche de deux infirmières sur le territoire de la Baie-des-Chaleurs pour compléter l'équipe SWAT du CISSS de la Gaspésie, qui est responsable de faire la vigie en prévention et contrôle des infections.

Pour l'instant, aucune infirmière n'est attitrée à cette région.

La vice-présidente de la SIIIEQSyndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec , Annie Bélanger, dit que très peu de travailleurs se sont présentés aux rencontres organisées par la direction la semaine dernière, par peur de représailles d’avoir dénoncé leurs conditions de travail dans les médias.

Elle souhaite que le ministère vienne voir ce qui se passe sur le terrain en Gaspésie.

En ville, on a eu besoin de l’armée pour donner des soins, peut-être qu’ici on aura besoin de l’armée pour donner un ordre d’opération. Annie Bélanger, vice-présidente, Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est-du-Québec

Malgré la progression de la COVID-19 en Gaspésie, la direction de la santé publique songe à rétrograder les municipalités de Nouvelle, Carleton-sur-Mer et Maria au palier orange. Le nombre de cas est en baisse dans ces trois municipalités de la Baie-des-Chaleurs qui sont en alerte rouge depuis le 5 octobre.