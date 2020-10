Un entrepôt de Moncton complètement détruit par les flammes

Le feu s'est déclaré vers 20 h, jeudi soir, dans un entrepôt situé sur la rue Barker, non loin du Sportsdome et du parc du Centenaire. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, le bâtiment était déjà la proie des flammes.

Quand les pompiers sont arrivés sur les lieux, l'incendie consommait déjà une bonne partie de l'édifice. Photo : Gracieuseté/Wade Perry

Le chef pompier de Moncton, Conrad Landry, a expliqué à Radio-Canada Acadie que les pompiers ne sont pas entrer dans le bâtiment puisque l’incendie était trop intense et que l’immeuble était trop grand. C’était un gros bâtiment. Donc, on n’a pas pris de chance d’entrer dans le bâtiment. Il y avait trop de feu et c’était trop dangereux pour les pompiers , a expliqué M. Landry.

Les pompiers ont mis toute la nuit à éteindre le brasier et les points chauds. Au plus fort de l’incendie, 15 pompiers le combattaient. Trois des cinq casernes de Moncton ont répondu à l’appel.

Personne n'a été blessé et le feu ne présente aucun risque pour l'environnement.

Avec les informations de La matinale