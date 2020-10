Visites des chefs : l’Intérieur fait figure d'oubliée

Les électeurs du Nord et de l’intérieur de la Colombie-Britannique semblent avoir été boudés par les différents partis cette année. C’est ce que permet de conclure une analyse des itinéraires des chefs des trois principaux partis au cours de la campagne électorale qui se termine.

En raison de la COVID-19, les trois chefs ont limité leurs déplacements au cours des 32 derniers jours de campagne et la plupart de leurs événements étaient virtuels.

En regardant leurs déplacements, un constat clair se dessine : c’est dans le Grand Vancouver que les deux principaux partis, le Nouveau Parti démocratique (NDP) et le Parti libéral, ont consacré leurs efforts là où - en incluant la vallée du Fraser - vont se jouer 49 des 87 sièges à l'Assemblée législative.

De leur côté, les candidats du Parti vert ont plutôt concentré leurs efforts sur l’île de Vancouver qui compte 16 sièges.

Quant à l’Okanagan (13 sièges) et le Nord (9 sièges), ce sont les grands oubliés de la campagne.

Ces itinéraires surprennent Bryan Breguet, professeur d’économie au collège Langara et auteur du site d'agrégation de sondages Tooclosetocall.ca  (Nouvelle fenêtre) .

Selon les sondages, les comtés qui devraient être en jeu, ce devrait être Kamloops, Chilliwack, dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, dit-il. Mais peut-être ont-ils entre leurs mains des données qui laissent entrevoir une course plus serrée que ce que montrent les sondages.

Le NPD reste prudent

Consulter sous forme de texte Déplacements de John Horgan, chef du NPD, durant la campagne provinciale

Au total, John Horgan, du NPDNouveau Parti démocratique , a passé quelques heures à Kitimat et à Terrace en tout début de campagne, une journée à Revelstoke au début octobre et une journée sur la route entre Kamloops et le sud de l’Okanagan la semaine dernière.

Le reste de son temps a été consacré à des événements dans le Grand Vancouver en plus de quelques jours sur l’île de Vancouver.

Je suis un peu surpris de voir à quel point il n’est pas allé dans l’intérieur, analyse Bryan Breguet. J’ai l’impression qu’ils veulent la jouer safe, en se disant que l’important est simplement d’avoir une majorité.

L’autre surprise, selon lui, est le fait que John Horgan soit allé à Richmond - un bastion libéral - qu’une seule fois, alors que le NPDNouveau Parti démocratique pourrait y faire des gains substantiels.

Les libéraux en mode attaque?

Consulter sous forme de texte Carte montrant les déplacements d'Andrew Wilkinson, chef du Parti libéral, durant la campagne électorale.

Chez les libéraux, Andrew Wilkinson a suivi un itinéraire semblable. Mis à part un bref passage à Kamloops, Merritt et Hope le 2 octobre, une annonce à Kitimat le 14, une autre à Osoyoos, le 18, et trois jours dans l’île de Vancouver, le chef libéral a passé tout son temps dans le Grand Vancouver.

J’ai de la peine à expliquer pourquoi les libéraux passent autant de temps dans le Grand Vancouver. Les sondages ne montrent pas qu’ils pourraient y faire des gains, analyse Bryan Breguet. Pourtant ça donne l’impression d’un parti qui peut gagner.

La surprise pour moi, c’est de voir qu’Andrew Wilkinson n’est jamais allé à Langley, ajoute-t-il. Ce sont des comtés que les libéraux ne veulent probablement pas perdre.

Les verts restent dans l’île

Consulter sous forme de texte Carte montrant les déplacements de Sonia Furstenau, chef du Parti vert, durant la campagne électorale.

La chef des verts, Sonia Furstenau, n’a passé que 6 jours sur le continent, principalement à Vancouver, mis à part quelques passages à Squamish et Whistler.

Le reste de son temps a été passé sur l’île de Vancouver, principalement dans la circonscription de Cowichan Valley, où Sonia Furstenau s’est fait élire pour la première fois en 2017.