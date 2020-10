Des Albertains inventent des systèmes de distribution de bonbons anti-COVID

Le 31 octobre, les enfants qui cogneront à la porte de la famille Lund, à Beaumont, recevront leurs friandises à travers un étrange assemblage de tubes en plastique.

À l’aide de simples tuyaux de balayeuse taillés et assemblés, George Lund et son fils Brandon ont construit une chute à bonbons. Le soir de l’Halloween, ils l’installeront devant la porte de leur maison pour y faire glisser les friandises qu’ils ont achetées pour les enfants.

Un jour ma petite fille m’a demandé comment nous allions passer l’Halloween cette année avec le masque. C’est cela qui m’a donné l’idée , raconte-t-il.

Depuis, George Lund et son fils ont construit quelques prototypes qu’ils comptent vendre ou offrir à leurs amis. Leur invention a même inspiré leurs voisins.

Ma voisine l’a vu et a adoré l’idée. Elle a demandé à son mari d’en construire une , dit-il.

Un totem à bonbons

Mike Kendrick est en train de construire un distributeur à bonbons. Photo : Radio-Canada

Mike Kendrick est un passionné de décorations d’Halloween. Chaque année, il passe des mois à élaborer un décor d’Halloween pour sa maison et son terrain. La pandémie ne l’a pas arrêté.

Il y a quelques mois nous avons commencé à penser à la manière dont nous pourrions célébrer l’Halloween tout en respectant la distanciation physique , dit-il.

Le jeune homme a finalement décidé de fabriquer un totem distributeur de bonbons que les enfants pourront activer à l’aide d’une pédale.

Les enfants vont peser sur la pédale, ce qui va faire tomber les sacs de bonbons qui se trouvent à l’intérieur. Les bonbons vont tomber et sortir par la bouche du totem , explique-t-il.

Geneviève Potvin, qui vit près d’Onoway, à une soixantaine de kilomètres au nord-ouest d’Edmonton a quant à elle décidé de transformer son terrain en cimetière.

Nous allons accrocher les sacs de bonbons aux arbres pour que les enfants n’aient pas à venir cogner à la porte , explique-t-elle.

Une fête pour les parents aussi

Glenn Kubish a lui aussi fabriqué une glissade à bonbons pour respecter la distanciation physique lorsqu'il distribuera ses friandises. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Glenn Kubish, un père de famille d'Edmonton, a lui aussi fabriqué une chute à bonbons. Il compte bien appliquer les mesures sanitaires de la province à la lettre.

Chaque fois, je vais me laver les mains. Les bonbons sont dans un petit sac, le sac va dans le tube et voilà! Peut-être qu’on va faire sourire les enfants et les parents , dit-il en faisant glisser un sac de friandises dans un large tube en carton installé sur la rampe de l’escalier de sa maison.

L’Edmontonien croit d'ailleurs que l'Halloween pourrait réchauffer le coeur de bien des parents cette année.