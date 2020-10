Exposition photo et théâtre, les Lieux-Dits veulent donner vie à la ruralité manitobaine

COVID-19 oblige, c’est devant une assemblée très restreinte, une poignée de persones, que Josée Théberge, directrice générale de l’association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM) a présenté les deux nouveaux projets des Lieux-Dits.

Après cinq ans à mettre en valeur différents lieux iconiques de la francophonie manitobaine rurale, l’ ACFMAssociation culturelle de la francophonie manitobaine et ses partenaires veulent aller de l’avant et donner vie à tous ces endroits.

De la photo au théâtre

D’abord à travers une exposition de photographies présentées au Musée de Saint-Boniface et qui rassemblent les photos de cinquante lieux-dits juxtaposées aux phrases du poème Pensée du projet écrit par Josée Théberge. Pour cette dernière, cette installation est une expérience qui reflète l’effort collectif réalisé pour obtenir ces photos qui retracent l’histoire de plusieurs communautés francophones de la province. Et même si Josée Théberge a un coup de cœur pour Sainte-Amélie , elle assure que chaque photo est importante pour découvrir ce beau coin de pays qu'est le Manitoba rural.

Le poème Pensée du projet de Josée Théberge sur lequel est basée l'exposition photo au musée de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Mohamed-Amin Kehel

L’exposition a aussi été conçue pour être mobile et être présentée dans d’autres communautés après son passage au Musée de Saint-Boniface.

L'exposition photo des Lieux-Dits a été conçue pour être mobile et se déplacer dans les différentes communautés rurales du Manitoba Photo : Radio-Canada / Mohamed-Amin Kehel

Dans un deuxième temps, l’ ACFMAssociation culturelle de la francophonie manitobaine a aussi dévoilé un projet dans le cadre du troisième volet des Lieux-Dits. Il s’agit d’une initiative baptisée Raconte-moi ton patrimoine qui vise à choisir une vingtaine de lieux-dits pour en raconter l’histoire à travers une série de représentations théâtrales. On va inviter les participants au projet, les élèves et les aînés, à prendre une formation théâtrale pour faire les lectures et monter un spectacle , explique Josée Théberge. En partenariat avec le Théâtre du Cercle Molière, la Division scolaire franco-manitobaine et la Fédération des aînés de la francophonie manitobaine, une tournée de quatre représentations publiques sera organisée sur une période de deux ans entre 2021 et 2022 dans différentes communautés rurales du Manitoba et à Saint-Boniface.

C’était le rêve de faire parler les personnages et leur faire raconter leur patrimoine et leur histoire. Josée Théberge, directrice générale de l' ACFM Association culturelle de la francophonie manitobaine

En plus des personnes choisies pour théâtraliser le projet, une séance de micro ouvert sera proposée à l’issue de chaque représentation pour permettre aux membres du public de raconter l’histoire de leur communauté.