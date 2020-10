Les Hay Babies remportent trois prix Musique NB

Le groupe Les Hay Babies trône au sommet des artistes les plus récompensés à la 11e remise des prix Musique NB, jeudi au Nouveau-Brunswick.

Le trio acadien a remporté trois prix, le même nombre que le groupe Jamie Comeau & The Crooked Teeth.

Les Hay Babies ont été victorieuses dans les catégories de l’enregistrement de l’année et de l’enregistrement de groupe de l’année, pour leur album Boîte aux lettres. Elles ont aussi reçu le prix choix du public du côté francophone.

Deux groupes se partagent le prix Fan's Choice, voté par le public : la formation Jamie Comeau & The Crooked Teeth, et le trio Les Fireflies, composé des Christine Melanson, Louise Vautour-Goguen et Samantha Robichaud.

La pièce Florida de Menoncle Jason a été choisie chanson de l’année.

Le prix de la vidéo de l’année a été décerné aux Hôtesses d’Hilaire, pour Spread The Love.

Carol Doucet, la propriétaire et directrice de l'entreprise Le Grenier musique, a reçu la récompense de la professionnelle de l'année dans l'industrie néo-brunswickoise de la musique.

Le Théâtre Capitol de Moncton a reçu le prix de la salle de spectacle de l'année.