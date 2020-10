Élections en C.-B. : les chefs encouragent les électeurs à aller voter

Le chef du Nouveau Parti démocratique, John Horgan, est apparu dans une vidéo en direct sur le réseau social Facebook, jeudi matin. Il a discuté avec des sympathisants, dont le chanteur du groupe Said The Whales, Tyler Bancroft.

Je ne me considère pas comme très politisé, mais depuis que j'ai des enfants, j'ai changé sur ce plan et dans ma façon de voter , a déclaré l'artiste avant d'entonner une chanson dédiée à son fils.

John Horgan a alors affirmé qu'il s'engageait pour les générations futures et a encouragé les quelque 5000 internautes qui ont regardé la vidéo à aller voter s'ils ne l'avaient pas déjà fait.

Vous pouvez voter sans danger. C'est facile et rapide. John Horgan, chef du Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique

Plus de 680 000 personnes ont voté par anticipation entre le 15 et le 21 octobre. Près de 720 000 autres électeurs ont demandé à voter par la poste depuis le déclenchement des élections, mais Elections BC ne comptabilisera les bulletins envoyés par courrier qu'après le 24 octobre.

Le chef du Parti libéral de la Colombie-Britannique, Andrew Wilkinson, a fait part de sa crainte que des électeurs ne parviennent pas à voter par correspondance correctement.

Nos aînés ont du mal à voter et maintenant, on leur propose de voter par téléphone, alors que c'est difficile, a-t-il souligné. Certains vont avoir du mal à remplir les bulletins à envoyer par courrier et d'autres ne vont pas les remplir correctement.

Il a accusé le premier ministre John Horgan d'être responsable de ces difficultés en déclenchant des élections en pleine pandémie.

Sonia Furstenau était à Sidney tandis qu'Andrew Wilkinson était dans un garage de Delta. Photo : Radio-Canada

La chef des verts, Sonia Furstenau, a elle aussi rappelé qu'elle était opposée à la tenue d'élections anticipées. Elle a toutefois encouragé ses sympathisants à se rendre aux urnes samedi.

Vote avec ton coeur. Vote pour le parti qui te donne de l'espoir. Sonia Furstenau, chef du Parti vert de la Colombie-Britannique

Elle a ainsi mis en garde les électeurs de gauche contre la tentation du vote stratégique, qui revient à désigner un candidat de second choix parce qu'il a plus de chances de gagner.

Le directeur d'Elections BC, Anton Boegman, doit détailler le déroulement du scrutin lors d'un point de presse vendredi matin.