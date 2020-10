Le rôle de la GRC et la violence sexiste examinés à l’enquête sur la tuerie en Nouvelle-Écosse

Le gouvernement fédéral et celui de la Nouvelle-Écosse avaient annoncé en juillet leur intention de mener cette enquête pour comprendre ce qui s'est passé et faire des recommandations pour prévenir des événements similaires à l'avenir.

Un homme a tué 22 personnes les 18 et 19 avril lors d'une cavale de 13 heures qui a touché plusieurs collectivités du nord et du centre de la Nouvelle-Écosse. Le tueur a finalement été abattu par des agents de la Gendarmerie royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ) dans une station-service d'Enfield, en Nouvelle-Écosse.

Selon l'annonce faite jeudi, les termes de l'enquête sont maintenant tous définis, un troisième commissaire a été choisi et la commission est prête à commencer ses travaux.

Kim Stanton se joindra au commissaire en chef Michael MacDonald, juge en chef à la retraite de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, et à Leanne Fitch, ancienne chef de police de Fredericton. Mme Stanton est avocate et ancienne directrice juridique du Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes.

Ils doivent soumettre deux rapports sur leurs conclusions, sur les leçons apprises et sur leurs recommandations: un rapport intermédiaire le 1er mai 2022 et un rapport final le 1er novembre de la même année.

La commissaire Leanne Fitch (à gauche) et le commissaire en chef Michael MacDonald (à droite). Kim Stanton, qui n'apparaît pas sur cette photo, est l'autre commissaire. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

En vertu de la Loi fédérale sur les enquêtes et de la Loi sur les enquêtes publiques de la Nouvelle-Écosse, les commissaires ont le pouvoir de convoquer des témoins sous serment et de leur demander de fournir des documents ou d'autres éléments qu'ils jugent nécessaires pour mener une enquête approfondie.

Un mandat à plusieurs volets

Selon les deux décrets décrivant le mandat des commissaires, ceux-ci doivent enquêter et tirer des conclusions sur les causes, le contexte et les circonstances à l'origine de la tragédie, les réponses de la police et les mesures prises pour informer, soutenir et impliquer les victimes, les familles et les citoyens touchés.

Un tartan est noué autour du panneau routier à l’entrée de la municipalité de Portapique, en Nouvelle-Écosse, le 26 avril 2020. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Les commissaires sont aussi chargés d'examiner le rôle de la violence fondée sur le genre et entre partenaires conjugaux et l'accès aux armes à feu .

De plus, leur mandat exige qu'ils mènent un examen des interactions du tireur avec la police, y compris toute relation spécifique entre l'agresseur et la GRCGendarmerie royale du Canada et entre l'agresseur et les services sociaux, y compris les services de santé mentale , avant l'événement.

Les commissaires doivent examiner les actions de la police, dont les tactiques opérationnelles, l'intervention, la prise de décision et la supervision, ainsi que les communications avec le public pendant et après l'événement.

La traque du suspect de la tuerie s'est terminée à une station-service d'Enfield, en Nouvelle-Écosse, le 19 avril 2020. Photo : La Presse canadienne / Tim Krochak

Ils doivent également tenir compte des communications entre et au sein de la GRCGendarmerie royale du Canada , de l'Agence des services frontaliers du Canada, du Service de renseignement criminel de la Nouvelle-Écosse, du Programme canadien des armes à feu et du programme Alert Ready.

L’auteur du massacre a utilisé une réplique d'un véhicule de police pendant la tuerie et portait un uniforme de la GRCGendarmerie royale du Canada . La commission d'enquête devra donc se pencher aussi sur les politiques entourant l'élimination des vieux véhicules de police et de tout équipement policier.