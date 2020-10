140 : le son de Shawn Jobin prend un nouveau virage

En Saskatchewan, dans les Prairies, on n’a pas peur des distances, elles sont énormes, mais on les fait pareil. Shawn Jobin, auteur-compositeur-interprète

Ce single, au titre qui fait référence à la ligne rouge du tachymètre, est l'occasion pour Shawn Jobin de s'épancher sur le temps qui fuit, et le désir d’aller toujours plus vite.

À l'analogie de la vie, 140 parle d’aller vite. On ne prend pas le temps d'arrêter, ce n’est que quand il est trop tard qu’on se demande où est passé le temps , explique-t-il.

C’est de notre faute parce que l’on n’a pas pris le temps d'arrêter pour apprécier le moment Shawn Jobin, auteur-compositeur-interprète

Ayant passé de longues heures au volant, l’auteur confie avoir beaucoup d'analogies routières et de métaphores automobiles dans son répertoire. La route est une thématique qui m’habite , admet-il.

Le vidéoclip offre des images des paysages arides du sud-ouest de la Saskatchewan. C’est l'un de mes endroits préférés au Canada , souligne le chanteur.

J’ai fait beaucoup de provinces et de territoires, mais il n’y a rien qui bat le sud de la Saskatchewan : Assiniboia, Gravelbourg, Willow Bunch.

Il y a quelque chose de spirituel, je voulais capter cet espace vide, ce vaste pays. Shawn Jobin, auteur-compositeur-interprète

Pour le musicien, 140 signe un changement dans la forme. On baigne plus dans la pop rap, parce que la musique rap a taillé sa place dans la musique populaire. On a été dans des sonorités électroniques, mais on a respecté les formules rap , précise-t-il.

Shawn Jobin a beaucoup été appuyé par des compositeurs et des réalisateurs dans ses dernières aventures musicales, mais l'artiste prend de plus en plus les commandes de ses compositions musicales. Plus le temps passe, plus je compose. J’ai toujours composé, mais je ne me suis jamais fait confiance, dit-il.

Néanmoins, son collaborateur, le réalisateur Realmind, y a aussi mis sa touche. L’artiste montréalais avait aussi remixé la piste So Close du premier album de Shawn Jobin. Il signera aussi une piste sur l’album à paraître en 2021.