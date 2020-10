Référendum à Témiscouata-sur-le-Lac : après le camp du oui, le camp du non s'organise

Alors que les élus et citoyens en faveur du « projet à deux adresses » s'organisent à Témiscouata-sur-le-Lac , le camp du non entreprend aussi des actions pour faire valoir son point de vue.

La Ville organise un référendum pour savoir si, oui ou non, la population donne son aval à son projet qui comprend un aréna dans le secteur de Cabano et un centre communautaire récréatif dans le secteur de Notre-Dame-du-Lac.

Plus tôt cette semaine, on apprenait que le camp du oui compte notamment le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet, ainsi que le conseiller municipal Denis Blais, qui agissent à titre de porte-paroles.

La prise de position de ces élus fait bondir les membres du camp du non.

Sa porte-parole, Ginette Bégin, estime qu'ils devraient faire preuve de plus de neutralité.

Je ne crois pas, dans une petite communauté comme la nôtre, qu'il soit souhaitable qu'un maire et qu'un conseiller soient aussi clairement affichés. Ginette Bégin, porte-parole du camp du NON

De son côté, le conseiller municipal Denis Blais estime qu'il est parfaitement normal qu'un élu prenne position sur un projet aussi important.

Il serait paradoxal que les gens de la Ville qui essaient de faire avancer un projet ne se manifestent pas lors d'un référendum. Denis Blais, conseiller municipal

Je rappellerais au camp du non que les conseillères Annette Rousseau et Phoebe Sirois se sont clairement identifiées dans le camp du non! Vous savez, à Québec, quand Régis Labeaume présente son projet de tramway, il ne reste pas là à ne rien dire , poursuit-il.

Ce dossier divise la population de Témiscouata-sur-le-Lac depuis l'effondrement du centre sportif Phil-Latulippe du quartier Cabano, en avril 2017.

La tension est vive au point d'avoir provoqué la démission de l'ancien maire, Gilles Garon, qui n'en pouvait plus d'être insulté sur ce projet, notamment sur les médias sociaux.

Le débat entourant le projet divise les élus à l'hôtel de ville de Témiscouata-sur-le-Lac (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac présentera lundi une maquette 3D du projet, qui comprend un aréna à Cabano et un centre communautaire récréatif à Notre-Dame-du-Lac.

Le camp du non fera, quant à lui, une présentation publique sur le règlement d’emprunt de 21,5 millions de dollars nécessaire à la réalisation du projet.

Les résultats du référendum, qui se tiendra par correspondance compte tenu de la situation sanitaire, doivent être dévoilés le 29 novembre.

D'après les informations de Jérôme Lévesque-Boucher