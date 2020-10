L'Alberta privatise à nouveau son système d’examen de conduite

Dès janvier 2021, les Albertains qui veulent passer un examen de conduite pour les permis de classe quatre, cinq et six, incluant donc les automobiles et les taxis, devront le faire au privé. Cela permettra d’élargir l'accès au service en plus de réduire les temps d'attentes, notamment dans les régions rurales de l'Alberta, selon la province.