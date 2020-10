Alma webdiffusera les activités qui se déroulent sur ses glaces

En raison de la pandémie, la direction du Centre Mario-Tremblay d’Alma a choisi de tenir à huis clos les entraînements et les matchs qui se déroulent sur ses deux glaces.

Des parents de jeunes hockeyeurs se désolent de la situation. Ils ont demandé au service des loisirs et de la culture de la Ville d’installer des caméras pour permettre la webdiffusion des activités.

La Ville réfléchissait à cette option bien avant que la demande ne soit officiellement faite.

Nous étions déjà en train de planifier cette solution-là. Donc, oui, on a des techniciens qui sont présentement en train de travailler sur deux scénarios puis on devrait être en mesure de donner le lien de streaming. Nous l’espérons pour le week-end , indique la responsable des communications du service des loisirs et de la culture, Stéphanie Girard.

Les parents préfèreraient évidemment assister aux matchs en personne, notamment pour des questions de sécurité. Ils soutiennent que les entraîneurs sont peu nombreux sur la glace.

D'après les informations d'Annie-Claude Brisson