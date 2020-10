Mont Saint-Anne : les télécabines toujours pas réparées

Les télécabines du Mont Saint-Anne pourraient ne pas reprendre du service à temps pour la saison de ski qui débute dans un mois et demi. Un échéancier pour la réparation des gondoles n’a pas encore été fourni par la direction de la montagne.

Aucune date n’a été fixée pour la remise en marche , admet le porte-parole de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), Sylvain Lamothe.

Selon lui, les discussions se poursuivent avec le propriétaire du Mont Saint-Anne, Resorts of the Canadian Rockies (RCR), dans la foulée de la fermeture de la montagne le 15 mars dernier.

Les télécabines font présentement l’objet d’un interdit d’utilisation. La priorité pour la Régie du bâtiment demeure la sécurité des usagers. Sylvain Lamothe, porte-parole de la Régie du bâtiment du Québec

Si la pandémie de COVID-19 a mis un terme abrupt à la dernière saison de ski, deux accidents impliquant les télécabines ont forcé l’intervention de la RBQRégie du bâtiment du Québec au Mont Saint-Anne au début de 2020.

Le premier, survenu le 21 février, a fait plusieurs blessés. Un arrêt brusque de la remontée mécanique a alors violemment secoué les télécabines et certaines ont été propulsées contre des pylônes. Des vitres ont même été fracassées sous la force de l’impact.

Examen indépendant exigé

La Régie du bâtiment demande à la direction du Mont Saint-Anne de prouver le fonctionnement sécuritaire des télécabines avant de permettre au public de les utiliser.

Des télécabines à l'arrêt l'hiver dernier, au Mont Saint-Anne. Photo : Radio-Canada

Le propriétaire a l’obligation de nous montrer une attestation de sécurité émise par un expert indépendant , précise Sylvain Lamothe.

La RBQRégie du bâtiment du Québec se réserve ensuite le droit d’examiner les installations avant de donner son feu vert officiel.

À notre connaissance, la réparation de l’équipement n’est pas complétée , ajoute-t-il.

« Nous ne pouvons le garantir »

Les propos de la Régie du bâtiment contrastent fortement avec la version officielle du Mont Saint-Anne dans ce dossier.

Dans une communication diffusée le mois dernier sur le site web de la station, le directeur général pour la région de l'est chez Resorts of the Canadian Rockies, Maxime Cretin, expliquait qu’une enquête exhaustive a permis d’identifier les correctifs précis à apporter à la remontée des télécabines.

Des skieurs au Mont-Sainte-Anne Photo : Radio-Canada

Il se montrait alors optimiste de les voir accessibles aux skieurs dès l’ouverture de la montagne, le 5 décembre prochain.

Nous sommes confiants que nous pourrons apporter les correctifs nécessaires à la remise en opération sécuritaire de la télécabine pour la prochaine saison hivernale. Maxime Cretin, directeur général pour la région de l'est, RCR

Joint au téléphone au cours des dernières heures par Radio-Canada, Maxime Cretin nuance ses propos.

Nous avons comme objectif que les télécabines soient accessibles à nos skieurs dès le 5 décembre, mais nous ne pouvons le garantir , dit-il.

Si l’infrastructure n’est pas prête comme prévu pour le début de la saison, les skieurs seront prévenus, assure-t-il.

Nous allons être très transparents dans ce dossier.

Les télécabines du Mont Saint-Anne permettent aux usagers de se rendre en haut de la montagne en moins de 10 minutes. Si elles ne sont pas en fonction, il est toujours possible d’atteindre le sommet à l’aide de deux remontées mécaniques distinctes, mais l’attente peut frôler les 60 minutes.

Yvon Charest entre en scène

Résident de Saint-Ferréol-les-Neiges, Yvon Charest se désole de voir la réputation du Mont Saint-Anne mise à mal ces dernières années, selon ses dires.

Pour la région, c’est triste un peu , confie-t-il au bout du fil.

En compagnie d’une demi-douzaine d’investisseurs, l’ancien patron de l’Industrielle Alliance souhaite s’impliquer pour changer les choses au profit de la communauté.

Yvon Charest en entrevue dans les studios de Radio-Canada à Québec Photo : Radio-Canada

D’ici la fin du mois, un organisme à but non lucratif sera formé pour trouver des solutions aux problèmes de la montagne. Une trentaine de personnalités d’affaires ont accepté de financer l’initiative et près d’un demi-million de dollars a été amassé.

Je crois que nous formons un groupe crédible. Nous sommes des amoureux de la montagne. Yvon Charest, résident de Saint-Ferréol-les-Neiges

Parmi les membres fondateurs, Yvon Charest mentionne Louis Têtu, président et chef de la direction de Coveo ainsi que Michel Gendreau, de l’entreprise Garaga.

RCR interpellé

Une fois le conseil d’administration qu’il compte présider formé, Yvon Charest souhaite établir un contact avec Resorts of the Canadian Rockies (RCR).

L’objectif, c’est de rehausser la réputation du Mont Saint-Anne. On veut collaborer avec le propriétaire , explique-t-il.

La suite ne s’annonce pas facile et le principal intéressé se dit conscient que le lien de confiance avec la communauté a été ébranlé.

Je lis ce qui s’écrit. Je comprends la déception qui s’exprime dans les forums et sur les médias sociaux.

Selon lui, l’importance du Mont Saint-Anne pour la Côte-de-Beaupré commande une action immédiate.