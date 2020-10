Les vaccins contre la grippe offerts dans les pharmacies du Yukon

Ce sont les personnes à risque qui ont d’abord pu obtenir gratuitement le vaccin antigrippal dans les pharmacies cette semaine. Les personnes considérées comme à risque sont celles qui ont des problèmes de santé, les personnes âgées ou les femmes enceintes. La semaine prochaine, le service sera offert au grand public.

La pharmacienne et présidente de l'Association des pharmaciens du Yukon Joanne Gibson, affirme que la mise en place du nouveau service de vaccination de son établissement s’est bien déroulée jusqu’ici.

Ça s’est étonnamment bien passé. Il y avait beaucoup d’anticipation à savoir comment ça allait se dérouler [...] mais on ne sait pas comment ça se passera la semaine prochaine, quand ce sera ouvert à tous.

Les pharmacies qui ont choisi de procéder par rendez-vous affichent complet, dit la présidente.

C’est bon pour les affaires et c’est également bon pour la profession. Cela reconnaît que les pharmaciens au Yukon ont l’aptitude, comme c’est le cas dans le reste du Canada. C’est le développement de notre pratique professionnelle.

Un service qui arrive à temps

Les pharmaciens attendaient depuis des années de pouvoir ajouter ce service à leur profession, comme c'est le cas dans d'autres provinces canadiennes. Les deux autres territoires, eux, ne le permettent toujours pas.

Pour l’instant, seul le vaccin contre la grippe est offert, mais l’an prochain, le vaccin contre le zona sera administré dans les pharmacies pour les Yukonnais de 65 à 70 ans.

Il n’est toutefois pas certain toutefois que le vaccin contre le nouveau coronavirus y sera rendu disponible.

À travers le monde, des laboratoires en sont à tester une douzaine de vaccins potentiels sur des milliers de personnes. Photo : afp via getty images / MLADEN ANTONOV

Le médecin hygiéniste en chef Brendan Hanley explique que tout dépend des produits d'immunisation qui seront retenus par les autorités sanitaires du pays.

On est très content que les pharmaciens nous rejoignent pour ce programme d'immunisation contre l'influenza, mais c'est possible que les vaccins pour la COVID-19 soient plus complexes, plus exigeants, et la place pour les pharmaciens n'est pas encore claire.

La pharmacienne Joanne Gibson affirme également qu’une discussion devra être entreprise avant de déterminer les possibilités, mais elle croit que ce serait souhaitable.

[Le fait de pouvoir] vacciner le plus de gens possible [et] d'avoir plus de spécialistes de la santé capable d’administrer le vaccin le rendra beaucoup plus accessible. Joanne Gibson, présidente de l'Association des pharmaciens du Yukon

Joanne Gibson admet qu’il reste beaucoup d'inconnus quant aux produits qui seront offerts et la forme qu’ils prendront.

Les pharmaciens ont obtenu une formation spécifique du gouvernement territorial pour pouvoir offrir l'immunisation contre la grippe, l’objectif étant de s’assurer que le plus de pharmaciens possible soient formés.

Pour l’instant, toutefois, seuls les établissements de Whitehorse offrent le service.