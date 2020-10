Laurent Dubreuil nommé athlète de l’année

Le Lévisien s’est facilement hissé au-dessus de la mêlée grâce à un palmarès relevé comprenant une 2e place au Championnat du monde sprint, ainsi que des 3es places au mondial sur 1000m et au cumulatif de la Coupe du monde sur 500m et 1000m.

Plus tôt dans la soirée, Dubreuil avait également décroché le titre d’athlète de l’année en sport individuel international.

Plusieurs autres athlètes ont reçu des accolades au cours de ce gala célébrant la crème des sportifs de la Capitale- Nationale et de Chaudière-Appalaches.

En sport d’équipe international, la joueuse de rugby Karen Paquin, qui a connu une véritable renaissance au sein de l’équipe canadienne après une sérieuse blessure à un genou, a vu ses efforts également récompensés. En 2021, elle vise les Jeux de Tokyo et la Coupe du monde de rugby.

Karen Paquin avec l'équipe canadienne de rugby Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Au niveau national, une autre joueuse de rugby, Fabiola Forteza, a été décorée en sport d’équipe, alors qu’en sport individuel, l’honneur est plutôt revenu au patineur de vitesse Hubert Marcotte.

La logique a été respectée pour ce qui est des titres d’entraîneurs de l’année, qui ont été décernés au pilote du club de rugby du Rouge et Or Kévin Rouet, en sport collectif, et à l’entraîneur de patinage de vitesse Grégor Jélonek, en sport individuel.

Étudiants et découvertes

Chez les étudiants-athlètes, la palme est revenue à la basketteuse du Rouge et Or Frédérique Beauchamp. L’étudiante en médecine brille tout autant sur le plan sportif que sur le plan académique, récoltant des honneurs sur la scène nationale.

Frédérique Beauchamp, joueuse du Rouge et Or Basketball Photo : Radio-Canada / Marc-Andre Turgeon

Finalement, les étoiles montantes Megan Heckey, en ski alpin, et Loïc Tremblay, en plongeon, ont obtenu les titres respectifs de découverte féminine et découverte masculine de l’année.