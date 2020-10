Québec dit vouloir réduire de 500 000 kilos les pesticides utilisés

Le Plan d'agriculture durable (PAD) vise à accélérer l'adoption de pratiques agroenvironnementales performantes d'ici 2030 afin de répondre aux préoccupations du milieu agricole et des citoyens , peut-on lire dans le communiqué de presse du ministre.

Le gouvernement vise cinq objectifs : réduire l'usage des pesticides et les risques qu'ils présentent pour la santé et l'environnement, améliorer la santé et la conservation des sols, améliorer la gestion des matières fertilisantes, optimiser la gestion de l'eau et améliorer la biodiversité.

Une enveloppe budgétaire de 125 millions de dollars est prévue pour les réaliser. Le gouvernement compte notamment déployer 75 agronomes et ingénieurs agricoles sur le terrain.

Pour aider les entreprises agricoles à améliorer leur performance sur le plan environnemental, le gouvernement consacrera 70 millions de dollars pour soutenir les agriculteurs qui vont au-delà des exigences réglementaires et qui généreront des gains environnementaux importants . Il s’agit en quelque sorte d’incitatifs aux changements et à la prise de risques.

De plus, le ministère investira 30 millions de dollars pour le développement des connaissances par le biais de la création d’un pôle de recherche en agriculture durable, sous la responsabilité du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies et du scientifique en chef du Québec.

Finalement, Québec dépensera 25 millions de dollars pour mettre sur pied un parcours de formation continue en agroenvironnement par l'Institut de technologie agroalimentaire, qui offrira de l’information et de l’accompagnement aux agriculteurs.

En entrevue à l’émission Le 15-18, le ministre André Lamontagne a évoqué un plan qui vise à accélérer une transition vers une agriculture qui est plus durable . C’est beaucoup plus large que le simple calcul de pesticides , a-t-il lancé.

On veut diminuer à terme de 40 % l’indice de risque sur la santé et l’environnement. […] En termes de matières concrètes, on parle de 500 000 kilos de pesticides qu’on veut avoir en moins. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Selon des statistiques du ministère de l'Environnement, les ventes de pesticides dans le milieu agricole totalisaient plus de 2,4 millions de kilogrammes en 2018.

Pour […] assurer la prospérité du milieu agricole, il faut que le lien de confiance entre ceux qui produisent et ceux qui consomment soit très fort. En posant le geste qu’on pose aujourd’hui, le plan qu’on dépose et les actions qui vont être mises en œuvre visent justement à renforcer ce lien de confiance , a-t-il ajouté.

Des réponses à plusieurs demandes

L'Union des producteurs agricoles (UPA) se réjouit du plan déposé par le ministre Lamontagne qui, selon elle, a repris plusieurs éléments contenus dans le Plan vert agricole qu’elle promeut depuis deux ans.

Elle considère qu’il répond à plusieurs des demandes exprimées comme les investissements en recherche, un meilleur accompagnement des producteurs et la rétribution des producteurs pour les pratiques environnementales .

Marcel Groleau est le président général de l'Union des producteurs agricoles du Québec. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Comme nous le souhaitions, le PAD place les productrices et producteurs au cœur de l'action en misant sur l'accompagnement et le transfert de connaissances , a déclaré le président général de l'UPA, Marcel Groleau.

Cependant, le Plan vert agricole que défendait l’UPA reposait sur un investissement supplémentaire de 60 M$ par an pour les dix prochaines années, souligne-t-il.

Les investissements en agroenvironnement ont été plutôt rares ces dernières années et j'ai confiance que si des montants additionnels sont nécessaires pour atteindre les cibles établies par le ministère, le gouvernement prendra les engagements nécessaires , a-t-il enchaîné.

Le PAD prévoit des objectifs chiffrés difficiles à évaluer aujourd'hui. Ils ont été établis sans beaucoup de consultation. Sont-ils réalistes? Trop ambitieux? Pas assez? Nous allons prendre le temps de les analyser , estime Marcel Groleau.

Une approche porteuse

De son côté, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) appuie également le plan du ministre de l’Agriculture, rappelant que la relance durable de notre économie passe également par le secteur agroalimentaire .

L'approche incitative retenue par le gouvernement visant à récompenser les producteurs agricoles qui adapteront leurs méthodes est également porteuse pour susciter l'adhésion de ceux-ci et préserver la compétitivité de notre agriculture , a déclaré Charles Milliard, PDG de la FCCQ.

Toutefois, la FCCQ pense que l'occasion était belle d'aller plus loin pour accélérer la transition verte de toute la filière agroalimentaire .

Nous croyons que plusieurs éléments sont toujours manquants pour rendre le secteur agroalimentaire encore plus vert, durable et compétitif. De plus, nous constatons que l'accent est surtout mis sur le secteur des grandes cultures et très peu sur les productions animales et la transformation , affirme M. Milliard.

L’organisation réclame notamment des investissements supplémentaires dans la conversion énergétique des entreprises agroalimentaires et un meilleur appui aux initiatives favorisant l'achat local et l'approvisionnement en produits locaux.