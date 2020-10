Précipitations records pour octobre au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie

Selon Environnement Canada, il est tombé 190 millimètres de pluie depuis le 1er octobre à l'aéroport de Mont-Joli. Le précédent record de précipitations pour octobre datait de 1952, avec 183 millimètres pour le mois en entier.

Il ne manque qu'une vingtaine de millimètres pour battre des records à Causapscal, à Cap-Chat et à Sainte-Anne-des-Monts.

Ces quantités devraient être atteintes puisqu'on attend de la pluie ou de la neige sur ces secteurs dans les prochains jours.

Le météorologue pour Environnement Canada, Alexandre Parent, rappelle que plusieurs dépressions se sont succédées sans arrêt en octobre à la faveur des vents en altitude qui soufflaient d'ouest en est.

Le météorologue estime que la moyenne s'établit à deux jours et demie de pluie en octobre pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie lorsqu'on prend en compte les données des 30 dernières années.

Du côté de Mont-Joli, on est à huit journées de la sorte au 21 octobre. Causapscal, on est à sept. Donc, on voit qu'on a triplé, encore là, le nombre de journées.

Alexandre Parent, météorologue pour Environnement et changement climatique Canada