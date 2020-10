Perquisition à Buckingham: drogues, armes et engins explosifs artisanaux saisis

Dans un communiqué, le SPVGService de police de la Ville de Gatineau précise que les policiers se sont rendus sur les lieux afin d'exécuter un mandat de perquisition en matière de possession illégale d'armes à feu.

En plus d’avoir saisi plusieurs centaines de grammes d’ecstasy, de haschisch, du cannabis illégal et de la de cocaïne, les policiers ont trouvé dans la maison plus d’une quinzaine d’armes illégales ainsi que ce qui semblait être des engins explosifs artisanaux.

Par mesure de sécurité, la résidence a été évacuée. Les artificiers de la SQ ont été appelés en renfort. Le Groupe d'intervention ainsi que l'unité canine du SPVGService de police de la Ville de Gatineau ont été mis à contribution lors de cette opération qui a pris fin vers 3 h 45 dans la nuit du 21 octobre

Accusations portées contre un homme et une femme