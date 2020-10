Quel chemin parcours votre carton de jus?

Ces contenants sont composés d'une pellicule de plastique et de carton d'où l'appellation de carton multicouche. Fibres Sustana de Lévis a su profiter de la pandémie pour se lancer dans le recyclage de ce type de carton.

Actuellement, on est à un rythme de 3000 à 4000 tonnes annuellement. Éventuellement, on aimerait atteindre 15 000 et plus , cible le vice-président des opérations, Jean-Sébastien Foisy.

En septembre, le géant québécois du jus Lassonde annonçait d'ailleurs s'être entendu avec l'usine de 50 employés pour y transformer ses contenants et ses rejets d'usines.

D'autres ressources que le papier

Avec les années, Fibres Sustana a remarqué la baisse des quantités de papiers disponibles pour le recyclage. Le développement technologique dans les bureaux serait en cause.

La compagnie de Lévis envisageait alors de trouver une ressource différente pour produire sa pâte à papier.

On a décidé de trouver de la fibre alternative. Des choses qu'on regardait déjà auparavant donc le carton de jus, le carton de lait — on appelle ça le carton multicouche — était une alternative pour nous , raconte M. Foisy.

Le télétravail lié à la pandémie de COVID-19 a fait chuter l'utilisation du papier, incitant la compagnie à devancer son projet, dès le mois d'avril.

Aussitôt que le confinement a commencé, c'est certain que tout de suite, il y a eu un chamboulement dans le marché du papier. Nous, on était prêts. On a une usine aux États-Unis qui fait actuellement depuis dix ans la même chose que nous , dévoile M. Foisy. Cette expertise américaine aura permis à l'équipe de Lévis de s'adapter rapidement pour transformer cette nouvelle ressource.

Quarante pour cent des cartons multicouches déposés dans les bacs à recyclage du Québec transitent par cette usine qui s'approvisionne aussi auprès des comptoirs de consignes de l'Ontario et des Maritimes.

Des ballots de cartons multicouches. Photo : Radio-Canada / Maxime Denis

Une fois livrée en ballots à l'usine, votre boîte à jus franchira quatre étapes avant d'être transformée en pâte à papier.

Premièrement, on va défaire les ballots, on va les passer dans le déchiqueteur pour avoir une matière un peu plus petite , explique le gestionnaire de production, Cédrick Paradis-Beaudoin.

Ensuite, cette matière est envoyée dans un triturateur. Il s'agit d'un immense silo chauffé à plus de 50 degrés regroupant la matière et de l'eau permettant à la fibre contenue dans les cartons multicouches de se détacher.

Un tamisage de la matière permettra d'enlever les particules de plastiques présentes comme une pellicule sur le carton multicouche.

Ce qui est intéressant dans le carton multicouche, c'est une matière qui se trie bien dans nos centres de tri. Nous ici on tri mécaniquement avec du tamisage, des laveurs, etc. On essaie de sortir la fibre la plus pure possible. Donc plus qu'il y a des contaminants au départ plus que ça demande de l'effort pour traiter la matière , résume le vice-président.

Différents clients s'intéressent à cette matière pour en faire du papier mouchoir, des boîtes d'emballages ou des essuie-tout, par exemple. Au final, 90 000 tonnes de pâte à papier quittent annuellement l'usine de Lévis afin d'être réutilisées.

Dans les prochaines années, Fibres Sustana envisage de diminuer les distances de transport pour favoriser le marché québécois.