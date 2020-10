Ouverture d'un nouveau centre d’hébergement de transition pour les itinérants d’Iqaluit

C’est un projet qui était attendu depuis longtemps. Initialement prévu pour l'automne 2019, puis repoussé à mars 2020, c’est finalement ce lundi 26 octobre que les portes seront ouvertes aux itinérants d'Iqaluit, après une ouverture officielle ce jeudi.

On est tellement heureux que ça soit enfin fini , admet, soulagée, la directrice générale de la société Uquutaq, Laurel McCorriston. L’organisme à but non lucratif exploite les deux immeubles adjacents abritant les logements du centre.

Le projet Uquutaq Transitionnal Shelter, qui doit remplacer le refuge opéré actuellement par l’organisme, comprend plusieurs volets, selon Mme McCorriston. Le premier est un espace de 30 lits pour un refuge classique.

Les 30 autres lits serviront pour le second : un programme offrant des logements de transition pendant deux ans dans le le but d'accompagner les personnes vers une plus grande autonomie.

Au début, ce programme de transition accueillera les personnes qui ont une vie plus stable et qui sont au refuge actuel depuis le plus longtemps , affirme-t-elle. Il s’agit d’un programme indépendant avec une entrée séparée et des espaces communs en plus grand nombre qu’un refuge classique.

Les personnes qui entrent dans le programme élaborent un plan individuel qui les aide à développer les compétences dont ils ont besoin pour vivre de façon autonome , explique Laurel McCorriston. Elle précise que des employés seront chargés de les appuyer dans ce processus. Les bénéficiaires seront aussi accompagnés par des organismes locaux, qui sont en train d’être consultés, notamment pour la recherche d’emploi, ajoute-t-elle.

La directrice de la société Uquutaq affirme néanmoins que si au bout des deux ans, quelqu’un n’est toujours pas prêt à être autonome, il pourra rester.

Le gouvernement fédéral s’est engagé à financer la construction du centre d’hébergement de transition à hauteur de 8,045 millions de dollars par l’intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL).

Des prix au moins 20 % en deçà du marché local

Uquutaq Transitionnal Shelter a aussi la particularité de proposer des logements de location. Cinq des onze unités seront offertes pour un loyer qui ne dépassera pas 80 % du loyer moyen sur le marché local.

Il faut compter 834 $ pour un appartement avec une chambre et 2142 $ pour un appartement avec deux chambres , détaille Mme McCorriston qui affirme que certains bénéficiaires qui dorment dans le refuge actuel ont les moyens de payer un loyer plus abordable.

Pour Laurel McCorriston, si l’ouverture de Uquutaq Transitionnal Shelter propose une solution d’accompagnement, le coeur du problème demeure le même : le manque d’infrastructures. Seuls 10 % des logements du marché locatif sont accessibles aux individus. Les autres sont réservés au gouvernement ou aux entreprises privées , fait-elle savoir.