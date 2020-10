COVID-19 : plus que 17 cas actifs en Abitibi-Témiscamingue

Il y a présentement 17 cas actifs, principalement à Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Trois personnes sont hospitalisées.

La situation évolue bien en région et on vous prie de continuer à respecter les consignes et à être très vigilants, c'est très important. Vous avez vu, on est parti début octobre on avait moins de cas, tout à coup on a monté jusqu'à 22 cas dans une semaine, on a réussi à le baisser, mais c'est par la vigilance et par la rigueur dans l'application dans les mesures qu'on arrive à contrôler la situation , rappelle Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la santé publique.

La santé publique a tenu à mettre en garde les étudiants qui viendront passer du temps dans les familles pour la semaine de relâche.

Ceux qui arrivent des zones rouges et oranges doivent limiter leurs contacts et respecter les mesures en place dans leur lieu de domicile, comme le rappelle Lyse Landry, directrice de la santé publique en Abitibi-Témiscamingue.

S'il vous plaît, n'allez pas dans les restaurants, gyms et bars. Évitez de participer à des activités sociales, bien sûr, restreignez vos activités au contexte familial, en respectant à la maison les mesures que vous connaissez bien, la distanciation de deux mètres, lavage de mains, etc. , demande-t-elle.