Des municipalités reçoivent 106 millions de dollars en aide financière

Le gouvernement du Manitoba vient en aide aux municipalités et contribue aux coûts du transport en commun grâce à l’entente fédérale-provinciale pour la relance de l’économie de façon sécuritaire.

La ministre des Relations avec les municipalités, Rochelle Squires, a annoncé jeudi en conférence de presse que les municipalités ébranlées par la pandémie recevront des fonds supplémentaires pour couvrir les pertes d’exploitation.

Rochelle Squires indique qu’un total de 106 millions de dollars sera versé à 137 municipalités manitobaines.

De ce montant, 72,6 millions de dollars iront aux municipalités qui ont subi une baisse de revenus en raison de la pandémie.

Un peu plus de 33 millions de dollars seront investis dans le transport en commun dans cinq municipalités dotées de réseaux de transport. Rochelle Squires précise que Winnipeg recevra 90 % de cette somme. Le reste sera distribué entre les villes de Brandon, Selkirk, Thompson et Flin Flon.

Plus tôt cette année, les gouvernements provincial et fédéral s’étaient engagés à verser 66 millions de dollars pour le transport en commun au Manitoba. La province avait demandé aux villes de Winnipeg, Brandon, Thompson, Flin Flon et Selkirk de lui fournir des données pour l'aider à répartir l'aide financière.

Jeudi, la ministre des Relations avec les municipalités du Manitoba a affirmé que la formule de cette allocation est en cours de finalisation et tiendra compte de facteurs comme l'achalandage et les pertes prévues comparées aux pertes avant la pandémie

Rochelle Squires a aussi dit la Ville de Winnipeg sera en mesure d’effectuer des rénovations à son usine de traitement des eaux usées située dans le quartier North End avec une partie des fonds reçus.

Les municipalités doivent être informées aujourd'hui de la somme qu'elles recevront.