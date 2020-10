58 nouveaux cas en Mauricie et au Centre-du-Québec

La Mauricie et le Centre-du-Québec comptent 58 nouveaux cas de COVID-19 depuis 24 heures, soit 28 en Mauricie et 30 au Centre-du-Québec.

À elles seules, Trois-Rivières recense 22 cas et Drummondville en compte 14.

Dans les deux régions, on ne déplore aucun décès et on note une baisse de quatre hospitalisations.

On continue par ailleurs de surveiller les éclosions au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières (CHAUR). Jeudi, on notait deux nouveaux cas chez les patients en neurologie, un nouvel employé infecté en chirurgie et sept employés infectés aussi du côté de l’unité COVID.

Depuis le début des éclosions, on recense donc 80 personnes infectées, soit 28 patients et 52 membres du personnel

Enfin, du côté des écoles, des cas de COVID-19 se retrouvent dans 25 écoles en Mauricie, soit deux de plus qu’au dernier bilan, et dans 26 autres écoles au Centre-du-Québec.