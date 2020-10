Le livre Tout nu! remporte le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal

Ce livre, destiné à un lectorat de 12 ans et plus, se veut un ouvrage de référence qui aborde, à travers 150 mots, le thème de la sexualité, et qui apporte aussi des réponses aux questions relatives à l’identité, à la relation aux autres et à l’image de soi , peut-on lire dans un communiqué.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   « Tout nu! » aborde différents thèmes reliés à la sexualité avec bienveillance et sans tabous. Photo : Page Facebook de Myriam Daguzan Bernier

Merci aux bibliothécaires d'aller vers un choix plus audacieux, peut-être plus difficile à "vendre" parfois, mais qui, je l'espère, fera qu'on pourra épauler les parents et les jeunes pour créer un monde plus ouvert et égalitaire , a réagi Myriam Daguzan Bernier sur son compte Facebook.

Myriam Daguzan Bernier Photo : Cindy Boyce

Je vous félicite, mesdames, pour votre audace et votre capacité à faire tomber des tabous , a souligné dans une vidéo Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif à la Ville de Montréal et responsable de la culture et de la diversité montréalaise, soulignant au passage que le livre des deux femmes deviendra certainement un incontournable .

Jamais, au cours de ma carrière de bibliothécaire, je n’aurais pensé un jour dire les mots "pansexualité" et "non-binaire" lors de la remise d’un prix littéraire jeunesse , a souligné de son côté Marie-Michèle Bernier, une des membres du jury.

De pouvoir le faire aujourd’hui en toute liberté, sans censure et sans tabou, me rend vraiment super fière.

Cécile Gariépy Photo : Radio-Canada

Myriam Daguzan Bernier et Cécile Gariépy se partageront ainsi une bourse de 5000 $, alors que les finalistes – il y avait quatre autres livres en lice pour le prix – recevront une bourse de 500 $.

Publié en 2019 au Québec, Tout nu! Le dictionnaire bienveillant de la sexualité connaît également une carrière internationale, puisque le livre est notamment sorti en France.