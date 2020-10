Un avocat de Matthew Raymond a déclaré jeudi que son client, accusé de quatre meurtres au Nouveau-Brunswick, avait demandé à plusieurs reprises à être libéré et a souvent refusé d'écouter ses avis juridiques lors de leurs entretiens en 2019.

Matthew Raymond, 50 ans, est accusé des meurtres au premier degré de Bobbie Lee Wright, Donnie Robichaud, Robb Costello et Sara Burns, le 10 août 2018.

Me Alex Pate est revenu jeudi à la barre des témoins pour discuter des enregistrements vidéo et audio des comparutions au tribunal, ainsi que des entretiens avec son client.

Dans plusieurs enregistrements, on entend Matthew Raymond accuser les avocats et le juge de travailler contre lui et demander qu'ils soient tous arrêtés.

L'accusé soutient aussi qu'il a des millions de dollars à la banque, et qu'il pourrait changer d'identité et déménager quelque part où il ne serait pas reconnu.

Les jurés ont aussi entendu jeudi l'enregistrement d'une rencontre entre M. Raymond et ses avocats dans une pièce du palais de justice de Fredericton.

M. Raymond dit à Me Nathan Gorham de se la fermer et soutient que ses avocats sont contre lui.

Les jurés ont par ailleurs visionné l'enregistrement d'une audience pour déterminer l'état mental de l'accusé, en octobre 2019.

Libérez-moi! Il n'y aura pas de procès pour moi! , lance Matthew Raymond. Les nouvelles sont contre moi, gracieuseté de Trudeau!

Poste de commandement d'urgence le 12 août 2018 près du lieu de la fusillade survenu deux jours plus tôt à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

En contre-interrogatoire, Me Pate a témoigné que le contenu de l'ordinateur de l'accusé avait changé au fil du temps, passant du cyclisme et des armes à feu, en 2015 et 2016, aux problèmes d'immigration, au printemps de 2017.

L'avocat a déclaré que vers le mois de mai 2017, M. Raymond avait commencé à visionner du contenu sur les théories du complot et les canulars, et commencé à discuter avec des personnes en ligne qui partageaient son point de vue sur la présence de démons dans la société.

La défense a déjà admis que Matthew Raymond avait tué les quatre victimes; elle tente de prouver qu'il ne devrait pas être déclaré criminellement responsable, pour cause de trouble mental.

Le procès se poursuit vendredi.