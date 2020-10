COVID-19 : le Manitoba met en place de nouvelles mesures dans les écoles à Winnipeg

Le Manitoba a annoncé de nouvelles mesures pour les écoles de la région métropolitaine de Winnipeg pour endiguer la transmission de la COVID-19, alors que le médecin hygiéniste en chef a annoncé 147 nouveaux cas et quatre décès jeudi.

À partir de lundi, un renforcement des règles de distanciation sociale sera appliqué aux écoles telles que :

Une distance physique de deux mètres sera nécessaire dans la mesure du possible. Cela peut nécessiter une réorganisation de la classe et le retrait de certaines fournitures ou l’utilisation de salles peu utilisées.

Les activités parascolaires ne seront autorisées que si toutes les exigences d'apprentissage et de distanciation ont été satisfaites. Dans le cadre du sport, les participants doivent maintenir une distance lorsqu’ils ne sont pas actifs.

Le personnel qui se déplace entre différentes cohortes (y compris les enseignants suppléants) devra porter des masques jetables de qualité médicale, qui ont été donnés à toutes les écoles. Les masques N95 ne sont pas requis.

Les chorales d'intérieur et les instruments à vent ne seront pas autorisés.

Toutes les sorties extérieures doivent être reportées ou annulées.

Les élèves de la maternelle à la 8e année peuvent se voir offrir des options temporaires d'apprentissage à distance.

L'apprentissage mixte en classe et en ligne de la 9e à la 12e année où la distanciation n'est pas possible se poursuivra toutefois comme il l'a été.

La province a pris ces mesures après avoir annoncé deux éclosions dans deux écoles cette semaine.

Mardi, elle avait déclaré une éclosion à l’École Birds Hill, à Winnipeg. L’école de la division scolaire River East Transcona était passée au code orange, signifiant restrictions dans le système d’intervention en cas de pandémie de la province.

Jeudi, une éclosion a été rapportée à l’École Arborgate située à La Broquerie. Là encore, l’établissement est passé en code orange.

Nos écoles sont sécuritaires

En conférence de presse, Brent Roussin a tenu à relativiser la situation dans les écoles. Nos écoles au Manitoba ont prouvé qu’elles étaient sécuritaires et avec un faible risque de transmission du virus , a-t-il déclaré.

Il a tout de même reconnu que la province constate une augmentation des cas qu’on voit dans nos écoles, même si le virus n’a pas été contracté dans celles-ci .

Dans le Nord, notamment, trois écoles, deux à The Pas et une à Thompson, ont eu des cas de COVID-19 sans pour autant que des éclosions soient déclarées.

Quand on a un taux de transmission plus élevé dans une zone, cela va mener à des taux de transmissions plus élevés dans n’importe quel lieu de la zone, incluant les écoles , a-t-il relevé.