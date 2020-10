Les Britanno-Colombiens vont aux urnes

Le seul chef des trois principaux partis à avoir déjà mené sa formation politique lors d’une élection dans le passé est celui du Nouveau Parti démocratique et premier ministre sortant, John Horgan. Andrew Wilkinson dirige le Parti libéral pour la première fois en période électorale tandis que Sonia Furstenau, la chef du Parti vert, n’a eu qu'une semaine de répit entre son élection à la tête du parti et le déclenchement des élections provinciales.

La Colombie-Britannique recensait 3 485 858 électeurs inscrits le 26 septembre dernier, selon Elections BC. Les données préliminaires du vote par anticipation indiquent qu’un nombre record de 681 055 électeurs se sont déjà rendus dans un bureau de scrutin pour faire entendre leur voix.

En date du 23 octobre, environ 478 900 électeurs avaient retourné leur bulletin de vote postal, sur un total de 724 279 personnes qui ont demandé à voter ainsi. Pour être valide, un vote par la poste doit être reçu par Elections BC avant 20 h le 24 octobre. Il peut également être déposé en personne dans un bureau de vote.

Lors du scrutin de 2017, 1 986 374 Britanno-Colombiens avaient voté. En 2020, avant même la journée du vote, 1 159 955 ont participé aux élections.

Des résultats finaux qui se feront attendre

Elections BC a déjà prévenu les électeurs qu’ils devront s’armer de patience pour connaître les résultats finaux en raison de l’engouement pour le vote postal.

En effet, comme lors des autres élections, Elections BC attendra au moins 13 jours après le scrutin général avant de commencer à dépouiller les votes postaux.

Selon le porte-parole d’Elections BC, Andrew Watson, la validation de ces bulletins de vote prend du temps, notamment parce qu’ils peuvent être remis dans n’importe quel bureau de scrutin de la province et qu’après le jour du scrutin, ils sont renvoyés dans la circonscription de l’électeur. Les bulletins sont aussi vérifiés à différentes étapes pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de fraude électorale, que les électeurs qui ont voté de cette façon étaient inscrits et qu’ils avaient bien le droit de vote.

Elections BC a été en mesure de divulguer combien de bulletins de vote par la poste ont été demandés dans chaque circonscription, mais il faudra attendre après les élections pour savoir combien d’électeurs ont finalement voté.

L’Assemblée législative à sa dissolution

Avant le déclenchement des élections, le Nouveau parti démocratique et le Parti libéral avaient chacun 41 députés et le Parti vert, 2. Un seul député siégeait comme indépendant, soit l’ancien chef du Parti vert, Andrew Weaver, qui ne brigue pas un autre mandat. Au total, la population britanno-colombienne élira 87 députés. Un parti doit remporter 44 sièges pour pouvoir former un gouvernement majoritaire.

Le vote

Les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 20 h. Le port du masque n’est pas obligatoire, mais encouragé. Si une personne porte un masque, elle n’aura pas à le retirer pour prouver son identité. Un crayon sera également fourni sur place, mais les personnes qui le souhaitent peuvent apporter le leur pour éviter tout contact entre les électeurs.

Pour pouvoir voter, il faudra se munir : d'une pièce d’identité

de sa carte d’électeur

d'un crayon ou d'un stylo

d'un masque

Avant de voter, les électeurs seront invités à se conformer au protocole en vigueur afin d’éviter toute propagation de la COVID-19, notamment se désinfecter les mains avant et après avoir voté.