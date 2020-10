Les chats errants sont toujours aussi présents à Bas-Caraquet

Lina Michon dit qu'elle va nourrir une colonie de chats errants au quai de Bas-Caraquet. Elle en a compté 23, dont des chatons.

Lina Michon et son conjoint ont installé un petit abri qui peut servir à quelques chats. Photo : Gracieuseté Lina Michon

Ils sont affamés , déplore-t-elle. C'est la loi du plus fort. Ce sont les plus grands qui mangent en premier. S'il n'y a plus de nourriture, les bébés doivent s'en passer. Et surtout, ils n'ont pas d'abris. L'hiver s'en vient.

Lina Michon devient plus inquiète pour ces chats à l'approche de l'hiver. Photo : Gracieuseté Lina Michon

Ça me fend le cœur complètement, complètement. Lina Michon, résidente de Bas-Caraquet

Des chats abandonnés au quai de Bas-Caraquet Photo : Gracieuseté Lina Michon

Elle ne sait plus à quelle porte cogner pour faire en sorte que le problème soit réglé.

L'hiver, on a même vu des chatons gelés dans la glace , affirme-t-elle.

Elle se demande si le temps ne serait pas venu pour la municipalité de se pencher sur cette question. Il faut que quelqu'un décide que ça arrête , ajoute-t-elle.

Moi, j'arrive ici à la maison, puis je braille. Lina Michon, résidente de Bas-Caraquet

Elle constate que les chatons ne cessent de se multiplier. Des bébés, en veux-tu, en voilà , lance-t-elle.

Lina Michon invite les résidents de Bas-Caraquet, incluant les élus municipaux, à se rendre au quai pour constater l'étendue du phénomène.

Des chats s'abritent sous un bateau au chantier naval de Bas-Caraquet Photo : Radio-Canada / René Landry

Cette histoire n'est pas sans rappeler que des chats errants, non loin du quai, au Centre naval du Nouveau-Brunswick, ont déjà fait les manchettes tellement la colonie était importante. Plusieurs chats se trouveraient d'ailleurs toujours sur cette propriété du gouvernement provincial.